Plazo límite en septiembre 2025 para inscribirse en programas en el SENA en Bogotá: Lista completa

Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje conocido popularmente en el país por sus siglas SENA, los colombianos tiene la oportunidad de acceder a educación sin costo. En esta oportunidad miles de bogotanos tienen la posibilidad de acceder a formación gratuita en programas técnicos y tecnológicos gracias a una nueva convocatoria del servicio.

La entidad abrió su Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2025, con inscripciones que estarán habilitadas hasta el 3 de septiembre, en la plataforma Betowa.

Esta oferta tiene más de 300 programas disponibles y que están diseñados para fortalecer la empleabilidad y brindar herramientas prácticas a jóvenes y adultos en distintas áreas del conocimiento.

¿Cuáles son los programas disponibles?

La convocatoria incluye formación presencial y virtual, además de modalidades diurnas, nocturnas, mixtas y de fin de semana, lo que permite mayor flexibilidad para quienes trabajan o tienen otras responsabilidades. Algunos de los programas disponibles son:

Acciones básicas para la atención de una persona con afectación de la salud.

Acciones de prevención de la salud mental.

Administración de recursos humanos.

Acreditación en salud.

Básico mercadeo y servicio al cliente.

Bioseguridad aplicada a la cosmética ornamental, facial y corporal.

Cocina.

Comercialización de alimentos.

Contabilidad en las organizaciones.

Desarrollo de procesos de mercadeo.

Dirección de ventas.

Digitación de textos.

Emprendimiento deportivo.

Facturación de los servicios en salud.

Fotografía básica de productos para redes sociales.

Fundamentación en técnica vocal.

Gestión administrativa.

Gestión de mercados.

Integración de operaciones logísticas.

Manejo de información para sistemas de gestión.

Negociación internacional.

Nómina y prestaciones sociales.

Operaciones comerciales.

Planeación para procesos administrativos.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Colombianos y extranjeros pueden inscribirse a esta convocatoria.

Es importante destacar que los conocimientos adquiridos en los programas del SENA son homologables en diferentes universidades del país, lo que facilita la continuidad en la cadena de formación profesional de los egresados.

¿Cómo inscribirse?

Ingrese a betowa.sena.edu.co Seleccione el botón “Presencial y a Distancia” En este punto, le aparecerán todos los datos de los programas de formación. Escoja el de su interés y dele clic a “Inscribirse”. Tenga en cuenta que si ya está registrado en SOFIA Plus puede ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumple con ese requisito, debe dar clic en “Registrarse” y seguir los pasos que le indique la página. Si tiene dudas del proceso puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910270.



