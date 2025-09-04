“El Valle es el único que garantiza el PAE con cobertura total”, dice gobernadora

Durante la alocución de la noche del pasado martes 02 de septiembre, el presidente Gustavo Petro, habló con cifras de educación en el país, aseguró que se redujo los peores resultados en comprensión lectora y aumentó los de mejor desempeño.

Colombia avanzó en la enseñanza del idioma inglés, bajó la deserción y se aumentó el presupuesto, destacó el mandatario.

Durante su exposición señaló una posible corrupción, afirmó que hay departamentos que podrían estar desviando recursos del gobierno destinados al Programa de Alimentación Escolar.

“Que se están robando la plata en algunos departamentos, no en todos, porque hay gobernadores y gobernadoras que saben qué significa esto para la niñez y la juventud de su departamento, pero hay otros que son terribles. En el Tolima el dinero que entregamos del PAE no llega a los niños”, denunció Petro.

Seguidamente señala que lo mismo ocurre en otros departamentos como el Valle “creo que pasa lo mismo en otros departamentos en Valle del Cauca, ojo”.

Adicionalmente, afirmó que es un crimen y que los recursos estarían siendo usados para fines políticos “es un crimen. ¿Cómo así que el gobierno da la plata y no se vuelve comida? Y entonces, ¿a dónde se va la plata? A comprar votos”.

Ante esta afirmación respondió la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro a través de su cuenta de X, expresándole al presidente Gustavo Petro que el Gobierno Nacional, solo aporta el 24% de los recursos invertidos en el PAE.

“¿Sabía usted, presidente, que el Valle del Cauca es el único Departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes? ¿Sabía usted que la cobertura impacta a los estudiantes de cero a once en todas instituciones de los municipios no certificados en el Valle? ¿Sabía que El PAE en el Valle del Cauca ha sido calificado con 100 sobre 100 por el DNP del gobierno nacional? Si no lo sabía, se lo cuento y de paso, le cuento que el costo de ese programa lo asume en un 76 % el Departamento y los recursos que nos envía la nación son apenas un 24 % del programa”, publicó la mandataria.

Finalmente, Toro le solicitó al presidente que se informe bien antes de elevar esos juicios y que respete el departamento y su labor.

“Esas son las cifras, señor presidente, un plan ejecutado con trabajo, cumplimiento y transparencia, infórmese o pídale a sus asesores que le entreguen las cifras antes de señalar sin fundamento. Le pido que respete al Valle del Cauca y que me respete”.