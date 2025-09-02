La reforma tributaria abriría la puerta al contrabando: alertó la Gobernadora del Valle del Cauca

La reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República generó fuertes reparos por parte de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien informó que el incremento en las tarifas del impuesto al consumo de licores y cigarrillos traerá graves consecuencias económicas y sociales para los departamentos.

“Nos van a llenar de contrabando”

“Eso sería súper inconveniente para nosotros porque entonces resulta que nos van a llenar de contrabando, las rentas van a disminuir, vamos a tener menos posibilidades los departamentos de poder darle la salud, la educación y el deporte a nuestros ciudadanos”, señaló la mandataria.

De acuerdo con Toro, el aumento del impuesto específico a licores, que pasaría de $343 a $750 por botella, duplicaría el precio de productos como el aguardiente, incentivando el contrabando y reduciendo las ventas legales.

Efectos en cigarrillos y en los recursos territoriales

La Gobernadora también anunció que el contrabando de cigarrillos ya alcanza el 40% y el de aguardiente el 36%, cifras que podrían crecer aún más con la reforma. Esto, dijo, “vamos a tener menos posibilidades los departamentos de poder darles la salud, la educación, y el deporte”.

“Hay otra cosa peor, que es que están aumentando los impuestos, pero para que los recursos entren al Gobierno nacional, y resulta que esos recursos que vienen de esos impuestos, constitucionalmente le pertenecen a los departamentos”, enfatizó.

Industria de Licores del Valle, es una pieza clave

En el caso del Valle del Cauca, los productos de la Industria de Licores del Valle representan transferencias fundamentales para el financiamiento de programas sociales y de desarrollo. Por ello, la mandataria pidió revisar los efectos reales que tendría la reforma sobre las regiones.