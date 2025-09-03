Un predio de los “Mellizos”, capos del narcotráfico, a víctimas del conflicto armado del norte Valle

Cada hogar recibirá una franja aproximada de tres hectáreas, extensión que corresponde a la Unidad Agrícola Familiar en la zona.

La Dirección Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero de la Unidad de Restitución de Tierras, en coordinación con la Sociedad de Activos Especiales, SAE, avanza en el proceso de compensación a seis familias víctimas del conflicto armado, quienes recibirán el predio ‘Líbano’, ubicado en el corregimiento Los Chancos del municipio de San Pedro, norte del departamento del Valle del Cauca.

Este terreno perteneció en el pasado a los denominados “Mellizos”, capos del narcotráfico en el norte del Valle. Tras un proceso de extinción de dominio, esta propiedad fue transferida por la SAE a la Unidad de Restitución de Tierras.

Cada hogar recibirá una franja aproximada de tres hectáreas, extensión que corresponde a la Unidad Agrícola Familiar en la zona. Estos espacios permitirán a las familias desarrollar proyectos productivos que les garantizarán ingresos dignos, estimados entre 2 y 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

RESTITUCIÓN

La compensación responde a una orden emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali, el cual estableció que a las víctimas debía entregárseles un predio con iguales o mejores condiciones a los terrenos que, por distintas causas, resultaron imposibles de restituir.

Adicionalmente, la Unidad de Restitución de Tierras, a través de su Grupo Fondo, implementará proyectos productivos en el predio y gestionará, ante el Ministerio de Vivienda, la priorización de subsidios habitacionales para que las familias puedan acceder a vivienda digna.

“Nuestra labor es garantizar que las familias víctimas no solo reciban tierra, sino también oportunidades reales para reconstruir sus proyectos de vida. El predio ‘Líbano’ simboliza la transformación de un espacio marcado por la ilegalidad en un lugar de esperanza, resiliencia y productividad”, señaló Jorge Arturo Vásquez, director territorial de la URT en Valle del Cauca y Eje Cafetero.

Con estas acciones, la Unidad de Restitución de Tierras avanza en su compromiso con las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo el acceso a la tierra y garantizando condiciones para el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan a su reparación integral.