Huila fortalece acciones para proteger el sector piscícola ante la llegada del fenómeno de El Niño

Neiva

Desde la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Agricultura y Minería, se vienen articulando diferentes mesas de trabajo para atender de manera anticipada la llegada del fenómeno de El Niño. Estas acciones buscan proteger al sector piscícola y garantizar la continuidad de la producción.

Según Oscar Trujillo, anuncio que “como parte de esta estrategia, se han desarrollado reuniones permanentes con el gremio piscícola para hacer seguimiento al comportamiento de los embalses. En este proceso, la empresa Enel participa activamente en mesas de trabajo que se realizan de manera semanal”.

En el caso de la represa de El Quimbo, el nivel de llenado alcanza actualmente el 52 %, mientras que la represa de Betania registra un 83 %. Estas condiciones permiten que la actividad piscícola continúe operando con normalidad y sin riesgos significativos para la producción.

Entre las principales acciones se encuentran la reducción de la capacidad de carga en el embalse de Betania y la realización de siembras controladas de alevines. Estas estrategias buscan disminuir la presión sobre los recursos hídricos y fortalecer la capacidad de respuesta del sector piscícola frente al fenómeno de El Niño.