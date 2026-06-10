Tribunal del Huila ordena suspensión provisional del contralor de Neiva

Neiva

El Tribunal Administrativo del Huila admitió una demanda de nulidad electoral relacionada con la elección del contralor municipal de Neiva para el periodo 2026-2029. La acción judicial fue presentada contra el Concejo de Neiva, la Universidad del Tolima, entidad encargada del proceso de selección.

Como medida cautelar, el Tribunal decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto de elección, contenido en el Acta No. 036 del 13 de marzo de 2026. Sin embargo, esta decisión solo entrará en vigor cuando la providencia quede debidamente ejecutoriada, momento en el que González Pérez deberá apartarse temporalmente de sus funciones.

La determinación judicial se sustentó en que el funcionario habría ejercido como asesor de una ESE departamental durante el año anterior a su elección. Según los argumentos expuestos en la demanda, dicha entidad tiene jurisdicción en Neiva, circunstancia que podría constituir una causal de inhabilidad para ocupar el cargo de contralor municipal.

Tras la admisión del proceso, las partes involucradas dispondrán de quince días para presentar sus argumentos y ejercer su derecho de defensa. La decisión también podrá ser apelada ante el Consejo de Estado, organismo que evaluará la medida adoptada por el Tribunal mientras avanza el estudio de fondo del caso.