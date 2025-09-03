Banco Agrario: link y paso a paso para saber si recibirá el subsidio del programa Colombia Mayor

Prosperidad social hará entrega del subsidio de Colombia Mayor este 3 de septiembre a todos los beneficiarios de este programa. Según el post de la cuenta oficial de Prosperidad Social, 27.602 mayores de 80 años recibirán el pago diferenciado de $225.000 como parte de la estrategia de atención prioritaria en 2024.

Lea también: Petro da nuevo anuncio de Colombia Mayor: aumenta el monto para adultos sin pensión ¿desde cuándo?

#EsNoticia | Desde mañana inicia entrega de recursos a más de 1,6 millones de beneficiarios de #ColombiaMayor, de ellos, 527.602 mayores de 80 años recibirán el pago diferenciado de $225.000 como parte de la estrategia de atención prioritaria en 2024. #RumboAlPilarSolidario pic.twitter.com/bWb8VENXtN — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) September 3, 2025

La entidad encargada de entregar este dinero es el Banco Agrario, pues desde el 30 de julio del 2025 comenzó la entrega de los subsidios para aquellas personas que contaban con cuenta bancaria (cuentas de ahorros con el Banco Agrario, billetera digital BICO o Movii) y para no bancarizadas (giros, oficinas y domiciliarios).

El plazo máximo que se tenía pactado en ese momento iba hasta el 19 de agosto. Ahora, nuevamente, comienza un nuevo ciclo para la entrega de estos subsidios, aunque, para poder acceder, deberá de consultar si es beneficiario o no. Para saber si su dinero ya llegó y está vinculado a Colombia Mayor, debe seguir los siguientes pasos:

Ir a la página oficial del Banco Agrario en la sección: Colombia Mayor.

Darle al botón CONSULTAR.

Una vez allí, digite su número de cédula y llene los espacios que le solicitan.

Escanee el QR con la cámara de su teléfono para que el dinero le llegue. Este código es para abrir una billetera virtual parecida a Nequi, pues puede recibir el subsidio cada vez que comience un nuevo ciclo.

Asimismo, es importante saber si la persona que se registra es realmente beneficiaría, de lo contario, no podrá acceder.

Le puede interesar: Colombia Mayor: Prosperidad Social anunció nuevas fechas de pago para octavo ciclo

Paso a Paso para saber para reclamar el dinero del programa Colombia Mayor

Para saber si una persona tiene el beneficio del programa, debe ingresar a la página del Banco Agrario y revisar, además, si llega a serlo, deberá de llegarle un mensaje de texto con la información necesaria para reclamar el dinero. Los pasos a seguir dependiendo la modalidad de pago son:

Giro: corresponsal bancario, oficina del Banco Agrario o cajas extendidas.

Abono en cuenta de ahorros ( abre tu cuenta aquí )

Billetera digital BICO ( puedes descargarla aquí )

Tenga en cuenta que tuvo que haberse suscrito al programa para acceder.

Debe esperar el mensaje de texto: si el adulto mayor es beneficiario, recibirá un mensaje de texto con la información del canal, fecha y condiciones de pago.

Opciones de transferencia para recibir el subsidio

El dinero que llegue, puede ser retirado bajo las siguientes modalidades:

Giros.

Giros con un tercero o intermediario que esté autorizado.

Cuenta bancaria autorizada por el beneficiario.

Cuenta bancaria relacionada directamente con el Banco Agrario (el dinero llegaría de inmediato).

Billetera digital BICO.

Puede consultar mayor información, o también, si es beneficiario aquí. Por otro lado, es importante que antes entre a la página para saber si es beneficiario o no.

Otras noticias: Banco Agrario alerta sobre estafa con subsidios: falsos mensajes prometen Renta Ciudadana