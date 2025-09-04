Ampliación de la Autopista Norte: ¿en qué va el megaproyecto? Fechas tentativas de obras

El megaproyecto de la ampliación de la autopista norte, ha estado presente desde la alcaldía de Claudia López, quien se negó a realizar la millonaria inversión para iniciar obras. Sin embargo, la administración actual, encabezada por Carlos Fernando Galán, ha resaltado su compromiso con llevar a cabo dicho proyecto.

Esta obra, tiene como objetivo ampliar la capacidad de uno de los corredores viales más importantes de la ciudad, con una construcción que tendrá alrededor de 4.93 kilómetros entre las calles 202 y 245. Además de incluir, dentro de la ampliación, carriles exclusivos para el tráfico de los buses articulados que hacen parte del sistema de transporte público de Bogotá.

Este proyecto, además de la ampliación vial, tiene como objetivo incluir un sistema de drenaje pluvial robusto, el cual tenga la capacidad de mitigar los efectos de las fuertes lluvias que periódicamente colapsan estas vías.

¿Por qué no se ha llevado a cabo el proyecto?

La principal razón por la que no se ha podido iniciar las obras de este megaproyecto, están directamente relacionadas con cuestiones ambientales, pues los lugares por donde se realizarán las ampliaciones, requieren un manejo especial por los hábitats sensibles, el control de residuos, drenajes, entre otros.

Por tal razón, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), le ha solicitado a la concesión encargada ‘Ruta Bogotá Norte’ diversas especificaciones y medidas que garanticen la conectividad hídrica y ecológica entre los humedales de Torca y Guaymaral.

Luego de esto, la concesión le solicitó a la ANLA una nueva prórroga para realizar el trámite de la licencia medioambiental que es requerida para ejecutar dicha obra. Aplazando el proyecto una segunda vez por 60 días hábiles.

En cuanto al tema, Irene Vélez, directora del ANLA, recordó la importancia de establecer un diseño que permita llevar a cabo las obras, manteniendo las medidas necesarias para preservar el bienestar de los patrimonios ambientales de la ciudad.

¿En qué va el megaproyecto?

La viceministra de infraestructura, Liliana María Ospina, ha asegurado que tanto desde el Ministerio de Transporte como de la Agencia Nacional de Infraestructura, se ha reiterado el compromiso con el proyecto ‘Accesos Norte Fase II’ el cual, según Ospina, se encuentra en una fase preoperativa mientras se resuelven los trámites de la licencia ambiental.

¿Cuándo empiezan las obras para ampliar la Autopista Norte?

Pues bien, teniendo en cuenta que la concesión solicitó prorrogar los plazos ante la ANLA para presentar la información adicional requerida dentro del trámite para la aprobación de las licencias, se espera que el megaproyecto se encuentre completamente aprobado para su desarrollo, cerca al mes de diciembre de 2025, y con base en esto, las obras iniciarían en enero de 2026.

