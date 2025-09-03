Cierre total en la Av. 68 entre calles 23 y 18 Sur por obras de TransMilenio durante tres meses

¿Qué obra están haciendo en la Avenida 68 de Bogotá? Imagen de fondo de Alcaldía de Bogotá

Colombia

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la calzada rápida oriental de la avenida Carrera 68, entre las calles 23 Sur y 18 Sur, en sentido sur–norte, para avanzar en la obra de la troncal de TransMilenio. Según el cronograma, la restricción comenzará a las 10:00 p.m. del 10 de septiembre y se mantendrá de manera continua durante aproximadamente tres meses.

De acuerdo con la entidad, las labores incluyen la construcción de carriles BRT, BOX y redes, por lo que será necesario trasladar el tránsito vehicular y la ciclorruta hacia los carriles habilitados de la calzada lenta oriental.

Plan de manejo de tránsito

La SDM explicó que el Plan de Manejo de Tránsito busca “garantizar la movilidad de todos los usuarios de la vía” mientras avanzan los trabajos. Estas son las medidas:

Vehículos particulares y transporte público: quienes circulen en sentido sur–norte deberán hacerlo por los dos carriles habilitados de la calzada lenta oriental.

quienes circulen en sentido sur–norte deberán hacerlo por los dos carriles habilitados de la calzada lenta oriental. Retorno sur–sur: los conductores que necesiten tomar el retorno ubicado en la calle 18 Sur deberán continuar hasta la calle 17 Sur, girar al oriente por la carrera 63 hacia el sur y luego conectar con la calle 18 Sur al occidente para retomar su ruta.

los conductores que necesiten tomar el retorno ubicado en la calle 18 Sur deberán continuar hasta la calle 17 Sur, girar al oriente por la carrera 63 hacia el sur y luego conectar con la calle 18 Sur al occidente para retomar su ruta. Peatones: podrán transitar normalmente por los andenes, que no tendrán afectaciones.

podrán transitar normalmente por los andenes, que no tendrán afectaciones. Ciclistas: contarán con una ciclorruta provisional sobre la calzada lenta oriental.

Recomendaciones para los usuarios

La Secretaría de Movilidad pidió a los ciudadanos tener en cuenta estas recomendaciones para evitar contratiempos:

Respetar la señalización de la obra y las indicaciones de los auxiliares de tránsito.

Planear los recorridos con anticipación y circular con precaución.

Realizar los cruces únicamente en las esquinas y puntos autorizados.

La entidad insistió en que la información busca que los habitantes puedan “efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos” mientras avanza una de las obras viales más importantes de la ciudad.