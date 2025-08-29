Cierres en Puente Aranda por obras de La Nueva 13: desvíos y novedades en el transporte público

Bogotá D. C.

A partir de este sábado, 30 de agosto, a las 10:00 p. m., habrán nuevos cierres viales en la localidad de Puente Aranda hacia el sur de Bogotá por las obras de “La Nueva 13″.

Se inhabilitarán los puentes de la intersección donde se encuentran las avenidas calle 13, Sexta, carrera 50 y Las Américas, para el avance de las obras de “La Nueva 13″, un megaproyecto de 11,62 kilómetros, que conectará a la ciudad, desde esta intersección de Puente Aranda hasta el río Bogotá en el occidente de la capital.

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano destacó la importancia del desarrollo de esta obra que contempla “un intercambiador de tres niveles: el primero, con una glorieta para tráfico mixto de tres carriles; el segundo, con la glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses TransMilenio; y el tercero, elevado, con dos puentes para tráfico mixto, cada uno con tres carriles”.

Esta serie de cierres tendrán un impacto alto en el flujo vehicular de esta zona de la ciudad, como lo reconoce la Secretaría Distrital de Movilidad, que anunció el Plan de Manejo del Tránsito para afectar en la menor medida posible a los ciudadanos que se movilizan por este sector.

La secretaría Claudia Díaz detalló que: “Para brindar condiciones seguras de movilidad e información clara sobre cómo moverse en adelante, contaremos con señalización y personal en vía para orientar a la ciudadanía. También, a través de nuestras redes oficiales se informará todo el detalle para que puedan planear sus recorridos con tiempo”.

Desvíos en las avenidas calle 13 y Las Américas

En la avenida Calle 13 se efectuarán los siguientes desvíos, como resultado de estos cierres:

De occidente a oriente, como se muestra en la línea azul del siguiente mapa, los conductores deben seguir la calzada lenta. Los vehículos livianos podrán tomar el carril de contraflujo, por el costado norte de la calle 13 en la carrera 56, y reingresar a la vía de la glorieta provisional que los conectará por la calle 13 o la avenida de Las Américas con el oriente.

Además, podrán continuar por el tramo de contraflujo de la calle 13, desde la carrera 50, para seguir al norte por la carrera 46 y conectar con la avenida de Las Américas.

De oriente a occidente, como se muestra en la línea morada del siguiente mapa, podrán desviar por la carrera 43 hacia el norte, justo en la esquina de Vinos y Bodegas Añejas, tomar la avenida de Las Américas y continuar por esta vía, o por la calle 13, al occidente.

De norte a occidente u oriente, como se muestra en la línea verde del siguiente mapa, los conductores que se desplacen de norte a sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente u occidente de la ciudad, deben tomar la calle 14 al occidente y desviar por la carrera 54 al sur, para salir a la calle 13.

Ampliar

En tanto, quienes circulen por la avenida de Las Américas tendrán que tomar los siguientes desvíos:

De occidente a oriente, como se muestra en las líneas azul y café del siguiente mapa, los conductores podrán cruzar conectándose a través de la glorieta de seis carriles. Desde la avenida Las Américas también podrán tomar la calle 6 al oriente por su conexión habitual.

Además, hay un desvío alterno (línea café) en la carrera 56 al sur, tomando luego la calle 5a al oriente hasta llegar a la carrera 42c para seguir al norte, y en la calle 6 girar al oriente para conectar por la carrera 43 nuevamente con la avenida Las Américas.

De occidente a norte, como se muestra en la línea verde, habrá un retorno a la altura de la carrera 53 f, para incorporarse al norte por la carrera 56, girar a la derecha (oriente) por la calle 17, y luego salir a la carrera 50.

De oriente a occidente, como se muestra en la línea morada, hay dos opciones: la primera, a la altura de la carrera 46, se podrá tomar la calzada lenta y seguir por la calle 13, o tomar, desde ese mismo punto, la calzada rápida para salir nuevamente a la avenida de Las Américas.

Ampliar

En los siguientes sentidos, los conductores podrán tomar las rutas habituales en la avenida de Las Américas:

De occidente a sur, como se muestra en la línea negra, por la carrera 50. De oriente a norte, como se muestra en la línea naranja, de igual forma por la carrera 50. De sur a oriente, quienes se desplacen desde el sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente, tomarán la calle 6 o la calle 13 en la glorieta provisional.

Cambios de sentido vial y novedades en el transporte público

Con la implementación del Plan de Manejo del Tránsito para estos cierres, el sentido de algunas vías aledañas cambiará: a carrera 47, entre calle 12 y la avenida calle 13, y la carrera 47, entre calle 12 y la avenida calle 13, cambiarán a doble sentido de circulación.

Por otra parte, la carrera 56 entre las avenidas de Las Américas y la calle 17 (atravesando la calle 13) quedará solamente para transitar de sentido sur - norte; al igual que la carrera 43, entre la calle 13 y la avenida de Las Américas. La calle 14, entre carreras 52 y 54, será para transitar en sentido oriente - occidente.

En cuanto al transporte público, los buses de TransMilenio no tendrán afectación en su operación, y contarán con carriles exclusivos. Pero las rutas zonales seguirán los desvíos detallados anteriormente y contarán con algunos paraderos provisionales por sus nuevos trayectos.