Museo de Memoria en Bogotá retoma obras: inversión de 37 mil millones para finalizar su construcción

Bogotá D. C.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) anunció la reactivación de las obras del Museo de Memoria de Colombia en Bogotá, ubicado en la calle 26 con avenida de Las Américas.

En 2011, a través de la Ley de Víctimas (Ley 1448), el Estado se había comprometido a crear este lugar como un espacio de reflexión dedicado a las cerca de nueve millones de víctimas del conflicto armado interno.

Cuatro años después, se escogió su diseño mediante un concurso internacional de infraestructura. Contaría con cinco salas de exposición, espacios de creación artística, un Archivo de Derechos Humanos, un centro de documentación y un teatro multipropósito, que se distribuirían en un conjunto de múltiples bloques de seis pisos y un sótano, que tendrían una extensión de 15 mil metros cuadrados.

Fue hasta el año 2020 que comenzó la obra, adjudicada a la empresa de España Obrascón Huarte Lain S.A. (OHLA), con una inversión cercana a los 64 mil millones de pesos. Se esperaba que fuese inaugurada y abierta al público en 2022. No obstante, en dicho año, el avance era del 91,3%.

Pero más allá del atraso del 21,74% en la construcción, la supervisión técnica detectó defectos en los muros, en la calidad del concreto y en los cimientos del proyecto. Todos estos problemas en la ejecución también generaron sobrecostos, en especial en la compra de los materiales de la construcción, una situación que se hizo peor por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.

El retraso en la obra ocasionó la liquidación del contrato con OHLA y la paralización del proyecto. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó información sobre la estabilidad del proyecto en 2023. Y si bien, la Agencia Nacional Inmobiliaria no encontró fallas graves en la estructura, detectó problemas en los acabados. Esta entidad impuso una serie de sanciones al contratista. Dichas multas ascienden a los cuatro mil millones de pesos.

El Museo de Memoria retoma obras en la fase II del proyecto

El CNMH firmó un contrato con el Consorcio Memorial, para que asuma la construcción de la fase II del proyecto. Telval S. A. S., Constructora Ossa López S. A. S. y Bernardo Ancízar Ossa López conforman este grupo.

La interventoría será responsabilidad del Consorcio Internacional ING, del que forman parte ING Ingeniería S. A. S. y Gavinco Ingenieros Consultores S. A. S. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM) lideró este proceso de selección.

Con una inversión total de 37. 749 millones de pesos, se prevé habilitar parcialmente el Museo hacia finales de 2026. Hace unos meses, el CNMH confirmó que avanzarían con el proyecto por fases para conseguir el financiamiento que les permita culminar el proyecto. El cronograma establece 14 meses para la ejecución de esta etapa.

El CNMH destacó que este es “un proyecto largamente esperado por víctimas, familiares y resistencias del conflicto armado”. El proyecto, paralizado por unos tres años, fue blanco de múltiples críticas por su fachada y el incumplimiento con las nueve millones de víctimas del conflicto, a quienes el Centro se refirió reafirmando “su compromiso con la construcción de un espacio de memoria, verdad y no repetición”.