Obras en Bogotá: cierres en Calle 13, Carrera 50 y Las Américas por demolición de puentes

Colombia

Los trabajos contemplan la demolición de los puentes existentes en la intersección de la calle 13 con calle Sexta, la carrera 50 y la avenida Las Américas. En su lugar, se construirá un intercambiador de tres niveles que promete mejorar la movilidad entre el oriente y el occidente de la ciudad.

“Estamos trabajando para mejorar la infraestructura vial de Bogotá y para eso es necesario hacer las grandes obras que necesitamos. Estos cierres son necesarios para continuar con las obras del tramo 1 de La Nueva 13”, explicó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El intercambiador tendrá:

Una glorieta a nivel, de tres carriles, para tráfico mixto.

Una glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses de TransMilenio.

Dos puentes elevados, de tres carriles cada uno, para tráfico mixto sobre la avenida de Las Américas.

Plan de Manejo de Tránsito

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el Plan de Manejo de Tránsito quedará totalmente implementado desde el 1 de septiembre. El esquema contempla señalización, personal de orientación en vía y desvíos para garantizar seguridad vial.

“El intercambiador de calle 13, en Puente Aranda, es una de las obras más importantes de Bogotá y, para avanzar, son necesarios los cierres que se implementarán. Sabemos que estos trabajos impactarán la movilidad de miles de ciudadanos… Con la corresponsabilidad de todos podremos lograr una movilidad más ordenada”, afirmó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Desvíos y cambios de sentido vial

Entre los principales desvíos definidos para conductores particulares se encuentran:

De occidente a oriente por la calle 13: carril de contraflujo desde la carrera 56 y conexión con glorieta provisional.

carril de contraflujo desde la carrera 56 y conexión con glorieta provisional. De oriente a occidente por la calle 13: desvío por la carrera 43 hacia la avenida de Las Américas o la misma calle 13.

desvío por la carrera 43 hacia la avenida de Las Américas o la misma calle 13. De norte a oriente u occidente: desvío por la calle 14 y la carrera 54 para regresar a la calle 13.

Además, habrá cambios de sentido vial en:

Carrera 56, entre Las Américas y calle 17 (sur-norte).

Calle 14, entre carreras 52 y 54 (oriente-occidente).

Carrera 47, entre calle 12 y avenida calle 13 (doble sentido).

Carrera 44, entre avenida calle 13 y calle 17 (doble sentido).

Carrera 43, entre calle 13 y avenida de Las Américas (ambas calzadas en sentido sur-norte).

Transporte público sin afectación

TransMilenio no tendrá cambios en su operación habitual. Los buses contarán con carriles exclusivos y personal de atención en vía para orientar a los usuarios.

“Los horarios de operación de lunes a domingo no tendrán ningún cambio. El equipo de atención en vía de TransMilenio orientará e informará a los usuarios los desvíos y paraderos disponibles”, señaló María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.