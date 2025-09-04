Acuerdos entre la Nueva EPS y Angiografia de Occidente permitieron abrir nuevamente la atención

Luego de persistentes protestas de los usuarios de la Nueva EPS que se quedaron sin servicio tras el cierre de cinco sedes de la IPS Angiografía de Occidente S.A, se lograron acuerdos entre las dos partes que permitieron la reapertura de la atención a más de 150 mil pacientes en Cali.

Recordemos que Angiografía de Occidente había manifestado a través de un comunicado que “debido al incumplimiento de los compromisos contractuales que nos generan imposibilidad para la prestación de los servicios, Informamos a nuestros pacientes, usuarios y comunidad en general que, a partir del 1 de septiembre de 2025, las sedes IPS Calle 26, Ingenio, Capitolio, Vázquez Cobo y Villacolombia cesarán la prestación de sus servicios”.

Dicha situación desató la queja de los afiliados de la Nueva EPS que no encontraron respuestas para la realización de sus tratamientos y exámenes médicos. “Yo siempre he venido, tenía unos exámenes de sangre, venía preparado y nada, sorpresa, cerrado” “esperar a ver cuándo o a dónde nos toca” “yo vento a los exámenes de control para la presión que son cada tres meses y está cerrado aquí, no sé qué hacer ahora”, manifestaron quienes llegaron a una de las sedes de Angiografía el pasado lunes.

Afortunadamente para los usuarios de la Nueva EPS, la situación que los tenía con incertidumbre regresó a la normalidad tras la intención de la IPS y de la EPS de acordar y reconocer los pagos hasta la fecha.

El secretario de Salud de Cali Germán Escobar acompañó la reunión y agradeció la disposición para sentarse en una mesa de trabajo en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud para buscar soluciones.

“Ambas partes lograron llegar a un acuerdo contractual que permite que a partir del día de mañana se reaperturen los servicios cerrados que afectaron más de 9 mil consultas de 153 000 usuarios y además ambas partes empezaron también a instalar una mesa de trabajo para solventar la cartera que se ha venido acumulando de meses atrás”, afirmó el funcionario.

La Nueva EPS, a su vez informó que, ha pagado más de 913 mil millones de pesos en el 2025 a las IPS en Valle del Cauca, donde 360 mil usuarios se encuentran en Cali.

“En la más reciente postulación realizada ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia (ADRES) el día 29 de agosto, se garantizaron giros por más de $ 42.556 millones correspondiente a la facturación del mes de julio conforme al cronograma de pagos establecido”, informó la Nueva EPS. Pago que debe verse reflejado el próximo 5 de septiembre, según los tiempos establecidos por el proceso de postulación y giros.

“Entre los giros más representativos durante este año, aparecen los efectuados a Clínica de Occidente por el orden de los $162.299 millones, Fundación Clínica Valle de Lili por el orden de los $154.928 millones, Angiografía de Occidente con $ 29.709 millones y Clínica Nuestra Señora de Los Remedios con $ 22.506 millones”, señaló Rubén Mantilla gerente regional Suroccidente Nueva EPS.

La Nueva EPS solicitó a los prestadores mantener abierta la Red se servicios y garantizar la atención a lo afiliados y seguir trabajando en conjunto para avanzar en la estabilización de los pagos y la gestión de las carteras pendientes, puntualizó Mantilla.

Por su parte, Angiografía de Occidente también se pronunció a través de un comunicado en el que informó la reapertura de los servicios a partir del 04 de septiembre con los usuarios de la Nueva EPS con quienes se reagendarán las citas perdidas.

Finalmente, el secretario de Salud de Cali Germán Escobar, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los agentes del sistema de salud a tomar medidas urgentes frente a la cartera hospitalaria que se viene acumulando para evitar más cierres de servicios que al final afectan al usuario.