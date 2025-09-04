Cali blinda el PAE: alimentación escolar garantizada para más de 139 mil estudiantes hasta 2026

En Cali, la alimentación escolar es un derecho que se protege con responsabilidad y transparencia. Los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) son considerados sagrados, pues representan la inversión en la salud, el bienestar y el futuro de los niños y jóvenes de la ciudad.

Para el año 2025 Cali destinó una inversión histórica de $145.029 millones, con lo que se garantiza la operación del programa hasta el último día del calendario escolar. Gracias a este esfuerzo, 139 mil estudiantes reciben complemento alimentario AM/PM y 44.067 estudiantes en jornada única acceden a atención integral durante todo el año lectivo.

Cobertura total y nutrición fortalecida

En palabras de Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali, “en Cali tenemos una cobertura del 100% de las instituciones educativas con el programa de alimentación escolar. Además, garantizamos el cumplimiento de las necesidades nutricionales por encima de lo solicitado por la Guía Alimentaria. Esto nos permite ofrecer un excelente plan de alimentación escolar, asegurado hasta finalizar el año 2026 gracias a las vigencias futuras”.

Asimismo, Rodas resaltó que no se han presentado inconvenientes en la prestación del servicio y que existen espacios de participación como los Comités de Alimentación Escolar (CAE), en los que intervienen veedores, estudiantes, padres de familia, docentes y operadores, junto con el acompañamiento de la Secretaría de Educación Distrital.

Tranquilidad para la comunidad educativa

Por su parte, Catalina Zambrano, subsecretaria de Cobertura Educativa, enfatizó: “Queremos transmitir tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa, porque tenemos garantizada la atención del PAE hasta el último día del calendario escolar del 2025. Esto es posible gracias al compromiso del alcalde Alejandro Eder y de esta Secretaría, que priorizan la nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

De esta manera, Cali se consolida como una ciudad que pone la alimentación escolar en el centro de sus políticas educativas, reconociéndola como una herramienta clave para la permanencia académica, la equidad social y el desarrollo integral de la niñez y la juventud.