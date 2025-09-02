En la cárcel La 40 de Pereira encuetran lista con números telefónicos de víctimas de extorsión

Pereira

Se han disparado las llamadas extorsivas desde las cárceles del país, entre ellas, está la cárcel de varones La 40 de Pereira, desde allí también se están realizando estas llamadas y es por ello, que la policía junto con el grupo de Gaula, realizó un operativo en las instalaciones de este centro penitenciario de mediana seguridad.

En este operativo se realizaron importantes hallazgos como 24 libretas con números telefónicos para llamar y exigir dinero, además de más de 40 sim cards.

Además, también se incautaron 56 dosis de marihuana, 25 dosis de base de coca, 58 armas corto-punzantes y $604 mil pesos en efectivo.

Al respecto se refirió el subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa.

“En la cárcel La 40, con apoyo de la alcaldía y otras entidades, logramos frenar la extorsión. Encontramos 24 libretas con números de posibles víctimas y 43 Simcards que los delincuentes usaban, cambiándolas varias veces al día para extorsionar con información tomada de redes sociales”, agregó

Según el coronel, la mayoría de esta información personal y de la utilizada para realizar las extorsiones en las llamadas se deriva de las redes sociales de las víctimas que entregan bastante información por estos sitios, lo que es aprovechado por los extorsionistas.

