Condenan a sujeto que agredió a guarda de tránsito en Pereira en medio de un procedimiento

Se conoció la condena en contra de un hombre que agredió a un agente de tránsito en medio de un procedimiento; como consecuencia, se dio la apertura de una investigación penal por el delito de violencia contra servidor público, la cual terminó con una sentencia condenatoria y una pena de prisión de 48 meses para esta persona.

Según Edwin Quintero, director del Instituto de Movilidad de Pereira, la sentencia es un ejemplo para los demás casos que se adelantan y para dejar un precedente de que este tipo de conductas puede costar un precio muy alto, como es el de la libertad.

“En este caso uno de nuestros agentes de tránsito, quien presenta la denuncia penal y obviamente coadyuvada por el Instituto de Movilidad de Pereira en contra del agresor. Los agentes de tránsito son personas como nosotros que cumplen un trabajo que es el de salvaguardar la vida de todos los actores viales y que está obviamente prescrito en la Constitución y en el Código Nacional de Tránsito.”

También señaló el director de Movilidad que hace poco salió una sentencia de la Corte Constitucional en donde se puede agravar la situación de la agresión y la condena puede llegar a los 10 años de prisión.

Según Quintero, este año se han presentado siete casos de violencia en contra de servidor público, de los cuales, en algunos casos, se adelantan procesos penales.

“Un llamado a la tolerancia, para que pensemos las cosas dos veces o tres veces antes de actuar para evitar ese microsegundo de rabia, porque es preferible llevar un proceso administrativo sancionatorio como es el que sucede cuando se da una contravención a las normas de tránsito y no verse incurso por esa intolerancia o por ese microsegundo de rabia a un proceso penal que puede terminar, como en este caso, en una condena penal que tiene que cumplirla necesariamente intramural,” puntualizó el director.