Todo un drama vive una madre quindiana que perdió a su hijo en trágico accidente en Brasil

Armenia

Se trata de Ana Lucía Zapata quien está viviendo una tragedia porque su hijo Jhoan Manuel zapata de 27 años de edad falleció en medio de un accidente de tránsito en una carretera de Brasil.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, la mujer se mostró afligida por la muerte de su ser querido que se registró este fin de semana cuando se movilizaba en una bicicleta y fue arrollado por una motocicleta.

“Hacía 8 meses, él se fue yendo de ciudad en ciudad hasta que llegó allá. Él hacía trabajos puerta a puerta en su bicicleta soldando y lamentablemente pues ahí como él no tenía para un pasaje, para pagar un pasaje, se vino en la bicicleta y como se vino por toda la carretera y la carretera no son sino luces de carro, me lo arrojó una moto, no me lo vio y me lo arrojó, me lo elevo y me lo mató“, dijo.

Relató que su hijo era un aventurero que tenía muchos proyectos como la creación de contenido y en Brasil trabajaba soldando diferentes elementos para obtener su sustento y lograr darle una mejor calidad de vida a su familia.

Aseguró que el drama que viven está relacionado con los costos para repatriar el cuerpo de su hijo a Armenia con el objetivo de darle cristiana sepultura por eso extendió el llamado a la comunidad y al gobierno nacional de que la apoyen para lograr darle el último adiós a su ser querido.

Dijo que no cuentan con el dinero suficiente porque son una familia vulnerable radicada en una zona de invasión en el barrio Santa Fe y tiene nueve hijos por eso solicita el apoyo y solidaridad.

“En una parte dicen que 27 millones, en otra que 30, que en otra parte que 22 y entonces la verdad es que yo no tengo ni un peso, yo hasta vivo por aquí en el barrio Santa Fe en un cambuche, soy madre de nueve hijos y en realidad yo no tengo forma de reclamar a mi hijo y no quiero que mi hijo quede por allá, yo quiero darle cristiana sepultura a mi hijo", relató.

Añadió: “A las personas que me conocen, a los youtubers que apoyaron a mi hijo, que su vieron que mi hijo estaba estaba haciendo YouTube por allá con sus trabajos, sus logros, durmiendo en la calle en Brasil, ganándose la vida, bregando salir adelante, que toda esa gente que me apoye, que me apoye para traerlo, no les pido más, sino traer a mi hijo que yo le pueda dar cristiana sepultura, que por favor me ayuden o que me comuniquen con alguien que me ayude a repatriarlo para que no me cobren todo ese dinero que me están pidiendo".

“Mi hijo luchó tanto, ojalá usted viera. Es que mire, mi hijo, era un soñador, un aventurero, se fue a guerrear porque quería arreglarme la vida mía y a sus hermanos porque nosotros vivimos en un cambuche, no tenemos ni siquiera contador de luz, no tenemos contador de agua y eso fue por un ideal. Por un ideal por sacarme adelante a mí y a mis hijos", puntualizó.

A quienes deseen apoyar a Ana Lucía pueden comunicarse directamente al 310-255-5959.