Tragedia en Armenia, investigan muerte de niña de 5 años de edad por incidente en parque infantil

Armenia

Una niña de cinco años de edad murió debido a la gravedad de las lesiones que sufrió como consecuencia al parecer de la caída de parte de un columpio en un parque infantil ubicado en el barrio Ciudad Dorada al sur de Armenia.

La infante fue trasladada a un centro asistencial donde murió, provocando gran conmoción en su familia y en la comunidad del sector.

El líder comunal Gildardo Vanegas conocido como Gildo público este video en sus redes sociales donde muestra como quedó el columpio luego del incidente y solicita acciones por parte de las autoridades frente al mantenimiento de este tipo de infraestructura.

El líder en diálogo con Caracol Radio señaló “lamentablemente lo que pasó en la comuna 3 en el Parque Infantil del Barrio y Ciudad Dorada, donde la noche del lunes 25 de agosto a las 7:15 de la noche pues una niña cae al piso después de que se desprenden los parales, los travesaños del Parque Infantil del Barrio y Ciudad Dorada, el palo le cayó en la frente, creo que me dice la mamá y de una fue remitida a la clínica La Sagrada Familia la niña de 4 años, que se llamaba Isabela y muriendo instantáneamente en la clínica”

Y agregó “Lamentable lo que pasa con los parques infantiles porque vemos mucho parque infantil en la ciudad de Armenia en mal estado, un llamado a los líderes de los sectores a estar más pendientes de estos parques infantiles, también de los escenarios deportivos, a ponerles más dedicación al tema, lo mismo que la gestión ante las administraciones para que les hagan continuo mantenimiento.

Ya que vea, nos cobra una víctima en un parque infantil y también es debido para la temporada invernal porque son escenarios que mantienen al sol y al agua y entonces a veces pues el material se pudre y a veces el habitante de calle le roba el material metálico para ellos venderlo y cosas así por el estilo, pero es lamentable que un que esto haya ocurrido en el barrio de Ciudad Dorada y no le deseo que ocurra en ninguna parte en ninguna otra parte de la ciudad, ya que es lamentable, ya que estos escenarios son pues para la diversión y para no para este tipo de tragedias.

Las autoridades investigan que pudo provocar este incidente que enluta una familia de Armenia, por la muerte de la niña de tan solo cinco años de edad.