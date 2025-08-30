Alcaldes del Catatumbo hacen reparos a los anuncios del gobierno por conflicto en Venezuela

En Tibú reclaman mayor atención a los problemas de la región / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Los alcaldes de los municipios de la región del Catatumbo llamaron la atención al gobierno para no involucrarse en la tensión política que tiene hoy el gobierno de Estados Unidos con Venezuela.

Los recientes anuncios de enviar 25 mil hombres pertenecientes al Ejército Nacional a la zona de frontera con Venezuela por esa región no cayó bien en los mandatarios municipales.

El alcalde del municipio de Tibú Richar Claro dijo que “para nosotros es preocupante pensar en la militarización, queremos es ver la presencia de la institucionalidad. Durante muchos años nosotros sabemos que somos un paso informal pero no hay un control efectivo que pueda garantizar la seguridad para la región”.

“Tenemos la frontera en el río, las trochas que deben ser controlados para que hayan garantías de seguridad en todos los aspectos, teniendo en cuenta los problemas que desde mucho tiempo atrás no se han podido superar”.

El mandatario municipal manifestó que hoy el interés debe estar concentrado sobre el Pacto Catatumbo, y los compromisos que se han hecho para dar respuesta a las necesidades de la gente del Catatumbo luego de las confrontaciones entre los actores armados ilegales.