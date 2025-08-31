Supermercados reportan bajas en sus ventas tras medidas anunciadas por EE.UU para Venezuela

Cúcuta

La posible intervención de Estados Unidos a Venezuela ha provocado un bajonazo en las ventas de supermercados en Cúcuta y toda la zona de frontera.

Así lo explicó Wilman Tarazona, presidente de la asociación de supermercados independientes en Norte de Santander, quien reportó una caída en las ventas de hasta el 25% en la última semana.

Más información Ataque armado en Cúcuta dejó tres hombres gravemente heridos

“En el mes de agosto, debido a estas medidas que tomó Estados Unidos, se ha visto una incertidumbre y un temor de parte de las personas venezolanas o que vienen a mercar a Cúcuta” dijo Tarazona.

“Se ha caído la venta, el dolar negro ha subido, porque no hay el flujo de dolares y también se está creando mucho comercio formal en Venezuela, de colombianos con supermercados y eso ha hecho que se disminuya la cantidad de gente que llega a Cúcuta a mercar diariamente”.

Indicó que en dialogo con varios asociados, se logró identificar una disminución de “entre un 20% y un 25% de personas que no han vuelto a comprar o que han disminuido las compras”.

Todo parece indicar, que existe un miedo por parte de los compradores venezolanos de un cierre de fronteras.