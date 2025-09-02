Cotización del dólar en Colombia HOY 2 de septiembre, según Banco de la República

En las últimas semanas, el dólar ha estado variando su precio alrededor de los 4.000 pesos colombianos, uno de los valores más bajos que se ha establecido en los últimos años.

Teniendo en cuenta, que esta divisa en el 2022 alcanzó a pasar la barrera de los 5.000 pesos, se evidencia que es un gran momento para sacarle el mayor provecho a este fortalecimiento de la moneda colombiana frente al dólar.

Es importante resaltar, que así como el dólar se encuentra en un precio relativamente bajo, en cualquier momento podría volver a subir, como también, podría continuar bajando.

Si decide aprovechar el contexto actual, podría adelantar sus próximas vacaciones, esto ya que puede conseguir tiquetes de avión, hospedajes, transporte y entradas de eventos a un precio más económico, así como también, podría encontrar cruceros a un valor más bajo de lo normal, pues a nivel internacional, este tipo de actividades se rigen bajo la moneda internacional que es el dólar.

Lea también: Putin: llegamos a un entendimiento con Trump para acabar la guerra en Ucrania

Además de esto, Alfredo Barragán, analista del tema, ha asegurado que en situaciones como la actual, donde se puede sacar provecho a la disminución del precio del dólar, no se debe empezar a gastar dinero para “aprovechar”, más bien, se debe mantener la calma para saber beneficiarse de la situación.

Dentro de este margen, aseguró que se debe aprovechar para pagar, por ejemplo, deudas que se tengan en dólares, como matrículas universitarias, o realizar, comprar en páginas como Amazon, y pagar suscripciones de plataformas como Netflix o Spotify en dólares, pues a pesar de que sería la misma cantidad de dólares, pagarías una cantidad menor de pesos colombianos.

En conjunto a esto, es una buena oportunidad para invertir su dinero en dólares, ya sean físicos o digitales, pues a pesar de que a corto plazo podría no obtener un gran beneficio, este sí lo podría ver reflejado en un futuro.

Le podría interesar: Si Venezuela es agredida, entraremos en lucha armada: Maduro denuncia que 1200 misiles le apuntan

¿Cuál es el precio del dólar en Colombia HOY?

Dado que el día de ayer, 1 de septiembre, fue un día feriado en Estados Unidos, el precio de apertura para hoy, 2 de septiembre, se mantiene sin fluctuaciones, sin embargo, esto podría variar durante el desarrollo del día, y los cambios, se verían reflejados en el precio de cierre de esta divisa.

Según esto, el precio del dólar presentado para hoy, 2 de septiembre, es de 4,018 pesos colombianos, según la información publicada en el portal web del Banco de la República.

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

La publicación del precio del dólar, simplemente es un valor de referencia, pues en las diferentes casas de cambio y entidades bancarias, pueden establecer valores similares para la compra y venta de esta divisa. Encuentre a continuación un promedio de estos valores en algunas ciudades de Colombia.

Bogotá D.C: Te compran: $3,950 | Te venden: $4,003

$3,950 $4,003 Medellín: Te compran: $3,796 | Te venden: $3,974

$3,796 $3,974 Cali: Te compran: $3,900 | Te venden: $4,030

$3,900 $4,030 Cartagena: Te compran: $3,800 | Te venden: $4,000

$3,800 $4,000 Cúcuta: Te compran: $3,900 | Te venden: $3,940

$3,900 $3,940 Pereira: Te compran: $3,930 | Te venden: $3,990

Otras noticias: Cancilleres de la CELAC se reunirán de urgencia por despliegue militar de EE.UU. en el Caribe