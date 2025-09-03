Precio oficial del dólar HOY, 3 de septiembre, según el Banco de la República

¿Subió? Dólar HOY en Colombia: precio compra y venta en casas de cambio este miércoles 23 de julio. Imagenes de Canva

En Colombia el dólar es una de las monedas de cambio más importante debido a su reconocimiento y valor dentro y fuera del país. Al ser una de las monedas que más se cotiza en el mercado internacional, es preferible negociar USD. Estados Unidos, además de ser una de las mayores potencias del mundo, también es uno de los socios principales de la región.

Colombia le exporta muchos suministros al país norteamericano, entre ellos, los siguientes:

Café.

Petróleo.

Carbón.

Flores, entre ellas, la más reconocida: orquídeas.

Oro y otros insumos y minerales.

Estos son productos importantes para el crecimiento económico del país, pues al ser mayor la exportación, y con los precios de venta justos, el porcentaje anual puede ir en aumento, además, la Embajada de Colombia en ese país, aseguró que la exportación ha crecido un 37,9%.

¿Cuánto cuesta la exportación total de estos productos colombianos en EE. UU.?

Estado Unidos es un socio tradicional y estratégico para el país por la excelente relación política y cooperación entre sí. En un artículo del diario La República, mostraron los precios en millones de dólares y el porcentaje que se maneja por la exportación de estos suministros colombianos hacia este país norteamericano son:

Petróleo y otros suministros > 4,200 millones USD.

Oro (para uso monetario) > 1,300 millones USD.

Café > 1,100 millones USD.

Flores > 1,100 millones USD.

Un dato a tener en cuenta es que, el precio de estos productos puede variar dependiendo como se porte en el mercado internacional y el precio que llegue a tener el dólar, pues este es fluctuante.

Precio del dólar HOY, 3 de septiembre en Colombia

Según mostró el TRM del Banco de la República, el precio del dólar HOY, 3 de septiembre, es de $4,016 pesos, representando una disminución en su valor de $2 pesos, pues ayer, 2 de septiembre, se cotizó en $4,018 pesos.

Esta baja ha representado una depreciación del dólar en el país, pues desde finales de agosto, ha estado cayendo su valor, ya que está por debajo de los $4,100 pesos, acercándose cada vez más a los $4,000 pesos.

Precio del dólar en las principales ciudades del país

DálarHoy es una plataforma web que se dedica a realizar a mapear sobre los precios que se manejan en las casas de cambio en las principales ciudades de Colombia, en cuanto a la compra y venta, estos son los valores mostrados para este 3 de septiembre:

Bogotá D.C: te compran: $ 3,950 | te venden: $4,020

$ 3,950 $4,020 Medellín: te compran: $3,790 | te venden: $3,980

$3,790 $3,980 Cali: te compran: $3,920 | te venden: $4,080

$3,920 $4,080 Cartagena: te compran: $3,750 | te venden: $3,980

$3,750 $3,980 Cúcuta: te compran: $4,240 | te venden: $3,940

$4,240 $3,940 Pereira: te compran: $3,730 | te venden: $3,800

