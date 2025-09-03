Persiste la crisis de salud en Pereira, la Nueva EPS debe $100 mil millones a la clínica San Rafael

Pereira

La crítica situación financiera entre la Nueva EPS y la Clínica San Rafael en Pereira, llevó a la Personería a convocar una nueva mesa de trabajo con el fin de encontrar soluciones urgentes a la suspensión de servicios médicos que afectan a más de 40 mil usuarios en el área metropolitana de Pereira. La deuda de la EPS con este centro asistencial supera los $100 mil millones.

Según informó el personero municipal, Leonardo Fabio Reales Chacón, la cifra ha escalado rápidamente, antes de la intervención del Gobierno Nacional, la deuda con la Clínica San Rafael se estimaba en $48 mil millones; sin embargo, el incumplimiento en los pagos más recientes ha duplicado esa cantidad, generando un colapso operativo en la atención a pacientes.

“La crisis continúa y las preocupaciones se mantienen en el entendido en que la Clínica San Rafael, que atiende a más de 40 mil usuarios en Pereira de la nueva EPS y sobre todo en el tema de medicina especializada, está reclamando el pago de la deuda de los últimos tres meses, que de pagarse por parte de la nueva EPS se podría empezar a normalizar el servicio de atención a los usuarios de la Nueva EPS”, explicó el personero.

Uno de los compromisos más urgentes solicitados durante el encuentro fue el desembolso inmediato de $17.800 millones, correspondientes a los meses de junio y julio, lo cual permitiría reactivar parcialmente la prestación de servicios, principalmente para pacientes con enfermedades de alto riesgo.

Además, la Nueva EPS también le adeuda a la ESE Salud Pereira más de $4 mil millones, lo que agrava la crisis en el sistema de salud local.

“También se está buscando una solución para que se pague la deuda de esta entidad con la Empresa Social del Estado de Pereira. Nosotros como Ministerio Público no tiramos la toalla y seguimos trabajando y buscando soluciones para que se pueda garantizar la atención de los usuarios”, afirmó Reales Chacón.

El representante de la Nueva EPS en Risaralda aseguró que están en proceso de gestionar giros en los próximos días, no obstante, la Personería advirtió que si no se cumplen estos compromisos, acudirá nuevamente a la interventoría nacional de la entidad para exigir acciones de fondo que garanticen el derecho a la salud de los más de 100 mil afiliados en Risaralda.