Mohamed Salah salió en defensa de Luis Díaz tras “falta de respeto” de aficionados del Liverpool

Liverpool fue el equipo que más -y mejor- se movió en el mercado de fichajes que acaba de finalizar en las grandes ligas de Europa. Los Reds gastaron aproximadamente 500 millones de euros en sus incorporaciones, parte de dinero que llegó de las ventas de jugadores como Luis Díaz, Darwin Núñez, Jarell Quansah, Caoimhín Kelleher, Ben Doak, y otras de menor valía.

Por su parte, rompieron en dos oportunidades las compras más costosas en la historia de la institución con la llegada de Florian Wirtz (125 millones de euros) y, en el último día, el delantero Alexander Isak (145 millones de euros). Además, ficharon a hombres como Hugo Ekitiké (95 millones), Milos Kerkez (50 millones), Jeremie Frimpong (40 millones), Giovanni Leoni (31 millones).

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool, tras perder la final de la Community Shield

Salah, en defensa de Luis Díaz

Es evidente el salto de calidad que dio Liverpool en algunas posiciones, pero a final de temporada y con títulos, es donde se verá si dio o no los resultados esperados esta inversión histórica. En X, la cuenta Anfield Edition, con más de 500 mil seguidores, hizo una publicación incitando a la interacción de otros aficionados invitando a que nombren una mejora de jugadores más grande en la historia del fútbol, pasando de Luis Díaz y Darwin Núñez a Florian Wirtz y Alexander Isak.

Mac Allister recordó con lágrimas la conexión que tenía con Luis Díaz y Darwin Núñez en el Liverpool

Si bien contó con comentarios que generaron opiniones dividas, para Mohamed Salah fue una falta de respeto. En su cuenta de X respondió a esta publicación dándole valor a sus antiguos compañeros, que hoy están en el Bayern Múnich y Al Hilal, respectivamente, manifestando: “¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?“, escribió el egipcio.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

¿Cómo va el Liverpool sin Luis Díaz?

El equipo inició la temporada perdiendo el título de la Community Shield contra Crystal Palace. De hecho, tras ese juego, algún sector de hinchas manifestó empezar a extrañar a Luis Díaz, en lo que apenas era el primer partido oficial de la campaña.

Así le fue a Liverpool en su primer partido de Premier League sin Luis Díaz

Por su parte, en Premier League ya han disputado tres partidos y en los tres han logrado salir victoriosos, aunque en ninguno les ha sobrado mucho y han terminado ganando por mínimas diferencias, incluso sobre el final de los juegos: Bournemouth (4-2), Newcastle (2-3) y Arsenal (1-0).

Mientras tanto, Luis Díaz, en cuatro partidos oficiales con el Bayern Múnich, ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias. Darwin Núñez, en Arabia Saudita, apenas ha jugado un encuentro y lo hizo en calidad de titular.