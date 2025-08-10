Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool, tras perder la final de la Community Shield / Getty Images

¡Crystal Palace consiguió el segundo título de su historia! De la mano de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, el equipo londinense se consagró campeón de la Community Shield, tras derrotar 3-2 en los penales a Liverpool.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebran el título de la Community Shield. (Photo by Julian Finney/Getty Images) / Julian Finney Ampliar

Es la primera vez que el Palace gana este torneo, el cual enfrenta al campeón de la Premier League con el de la FA Cup. Asimismo, se trata de la segunda corona de Muñoz y Lerma en territorio inglés.

Por otro lado, Liverpool, ya sin Luis Díaz en su nómina, tuvo su primera decepción de la temporada 2025-26, a pesar de haber contado casi que con todo su once de gala, incluyendo a los estelares refuerzos Hugo Ekitiké, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong.

Virgil Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool

Finalizado el partido en el mítico Estadio de Wembley, Virgil van Dijk habló con 'TalkSPORT' sobre los problemas ofensivos que presenta Liverpool, tras las salidas de Luis Díaz y Darwin Núñez. Y es que para el neerlandés, no hay recambio suficiente en el frente de ataque.

“Recientemente perdimos a Darwin, que se fue a Arabia Saudita, y también a Luis Díaz, que ahora está en Bayern Munich. Creo que siempre hay lugar para un atacante más para poder fortalecernos. Vamos a ver lo que trae esta ventana de transferencias y así balancear el equipo", sentenció.

Es preciso recordar que el entrenador Arne Slot cuenta únicamente con Hugo Ekitiké como delantero centro, aunque dicha labor puede ser cubierta por Mohamed Salah o Cody Gakpo de ser el caso. Ahora bien, como variante de ellos, tan solo se tiene a Federico Chiesa, quien no termina de convencer al cuerpo técnico, Harvey Elliott o el juvenil Ben Doak.