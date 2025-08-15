Así le fue a Liverpool en su primer partido de Premier League sin Luis Díaz

Regresó este viernes 15 de agosto la Premier League con duelos destacados. Liverpool fue el encargado de abrir el campeonato al enfrentarse contra Bournemouth en el estadio de Anfield. Un duelo cargado de emotividad al recordar al jugador Diogo Jota.

Cabe recordar que este es el primer partido del equipo inglés en Premier sin la participación del colombiano Luis Díaz, quien es actual jugador del Bayern Múnich de Alemania. El Liverpool se quedó con la victoria 4-2 ante Bournemouth.

Al minuto 37 apareció Hugo Ekitiké, uno de los refuerzos en ataque del Liverpool, para anotar el primer gol en Anfield y dar la asistencia del segundo, anotada por el neerlandés Cody Gakpo al minuto 49´. Por su parte, los goles del equipo visitante llegaron gracias al doblete de Antoine Semenyo quien marcó al minuto 64´y 76´.

El último cuarto de hora fue frenético, de un lado a otro. El ansia por ganar del cuadro red y la ambición de su adversario que nunca pudo con el Liverpool en doce de los trece últimos encuentros y que nunca había puntuado en las seis visitas recientes a Anfield.

Fue cuando apareció Chiesa, que ingresó en lugar de Florian Wirtz. El italiano, en cuanto pudo, marcó el tercero antes de que Salah sentenciara y dejara el guión establecido en Anfield.

Así las cosas, la historia en Anfield terminó con final feliz: victoria por 4-2 sobre un modesto rival y emotivo recuerdo al fallecido Diogo Jota.

El próximo partido del Liverpool será ante Newcastle por la segunda fecha de la Premier League, en el estadio St. James’ Park a partir de las 2:00 de la tarde (hora colombiana).