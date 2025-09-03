Ministro de Minas propone a Gecelca como alternativa de la empresa Air-e

Desde el municipio de Ponedera, Atlántico, donde supervisó el avance del parque solar Guayepo III, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, aseguró que es urgente encontrar una solución empresarial definitiva para la situación de la empresa Air-e.

El funcionario advirtió que esta decisión debe priorizar la estabilidad en la prestación del servicio, la protección de los usuarios y la garantía de los derechos laborales.

“Es el momento de enviar un mensaje de confianza, no solamente al Caribe sino al sistema colombiano, y por eso confío en que con el superintendente de la mano podamos sacar rápidamente una apuesta hacia esta región del país”, afirmó Palma, al referirse a los pasos que se están analizando para intervenir el futuro de Air-e, hoy en medio de una crisis financiera que compromete su operación.

“Gecelca es una posibilidad que estamos estudiando”

Entre las opciones que evalúa el Gobierno Nacional, el ministro señaló la posibilidad de que Gecelca, empresa generadora con participación mayoritaria del Estado, juegue un papel clave en la reconfiguración del modelo energético en la región. Aunque reconoció que la liquidación de Air-e sería necesaria para dar paso a una nueva estructura, también planteó que se podrían utilizar vehículos ya existentes.

“Puede ser una empresa que existe en Barranquilla, precisamente, que es Gecelca, propiedad de la Nación. Es una posibilidad que estamos estudiando, pero el gobierno no está quieto frente a este tema que es de importancia para el Caribe colombiano”, sostuvo.

El anuncio se dio en el marco de una visita al parque solar Guayepo III, que alcanzó recientemente su hito de inyectar el primer kilovatio al Sistema Interconectado Nacional. Con una capacidad proyectada de 200 megavatios de energía limpia, el proyecto representa el avance de la transición energética en el Caribe, una meta que, según el ministro Palma, debe ir de la mano de una solución estructural para el servicio de energía en la región.