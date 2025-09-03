¡Importante incremento! Precio de la carga de Café en Colombia, según FNC

Uno de los apodos más importantes por los que se conoce a Colombia es ‘El país cafetero’ y definitivamente hay una razón detrás de esto, pues a pesar de que es el grano insignia del país, esta bebida hace parte del día a día de gran parte de los colombianos.

Pues, de hecho, en un artículo de ‘CafésMyWay’ un sitio especializado en café, reveló que en Colombia, cada persona consume alrededor de 2.8 kg al año, lo que tradujeron a que cerca del 88% de las personas toman café por lo menos una vez a la semana, repartiendo dicho consumo con un 60% en la mañana, 25% en la tarde y 15% de la noche.

Se estableció, que las bebidas de café provienen un 72% de un grano tostado y molido, mientras que el 28% restante, de un café soluble o instantáneo.

La región donde más se consume el café, como es de esperarse, es en la región cafetera, donde es mayormente cultivado. Pues aquí, se consumen cerca de 4.5 kg de café por persona al año.

Por otro lado, en la capital, Bogotá, cada persona llega a consumir cerca de 3.2 kg de este grano cada año.

Lea también: ¿Advertencia? Gustavo Petro asegura que precio de gasolina aumentaría si se hunde la tributaria

Precio del café en Colombia para HOY 3 de septiembre

Recientemente, se han presentado diferentes aumentos en el precio de la carga de café en Colombia, sin embargo, según la cotización presentada el día de ayer, se encontraba por debajo de la barrera de los $3.000.000.

Para el día de hoy, 3 de septiembre, el precio de la carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94, se estableció en $3.012.000 pesos colombianos, según la Federación Nacional de Cafeteros.

Este valor representa un aumento de 29 pesos colombianos frente al valor del día anterior. Gracias a esto, el precio de la carga superó nuevamente la barrera de los $3.000.000, que en días anteriores, ya había sobrepasado.

Le podría interesar: Precio oficial del dólar HOY, 3 de septiembre, según el Banco de la República

Precio total del café en las principales ciudades de Colombia

El precio total por carga, kilo y arroba en las principales ciudades del país es el siguiente:

(Recuerde que estos precios se establecen para entrega en Almacafé)

ARMENIA | Carga 3,012,500 | Kilo 24,100 | Arroba 301,250

3,012,500 24,100 301,250 BOGOTÁ | Carga 3,011,250 | Kilo 24,090 | Arroba 301,125

3,011,250 24,090 301,125 BUCARAMANGA | Carga 3,010,875 | Kilo 24,087 | Arroba 301,088

3,010,875 24,087 301,088 BUGA | Carga 3,013,250 | Kilo 24,106 | Arroba 301,325

3,013,250 24,106 301,325 CHINCHINÁ | Carga 3,012,375 | Kilo 24,099 | Arroba 301,238

3,012,375 24,099 301,238 CÚCUTA | Carga 3,010,375 | Kilo 24,083 | Arroba 301,038

3,010,375 24,083 301,038 IBAGUÉ | Carga 3,011,625 | Kilo 24,093 | Arroba 301,163

3,011,625 24,093 301,163 MANIZALES | Carga 3,012,375 | Kilo 24,099 | Arroba 301,238

3,012,375 24,099 301,238 MEDELLÍN | Carga 3,011,625 | Kilo 24,093 | Arroba 301,163

3,011,625 24,093 301,163 NEIVA | Carga 3,010,750 | Kilo 24,086 | Arroba 301,075

3,010,750 24,086 301,075 PAMPLONA | Carga 3,010,500 | Kilo 24,084 | Arroba 301,050

3,010,500 24,084 301,050 PASTO | Carga 3,010,500 | Kilo 24,084 | Arroba 301,050

3,010,500 24,084 301,050 PEREIRA | Carga 3,012,375 | Kilo 24,099 | Arroba 301,238

3,012,375 24,099 301,238 POPAYÁN | Carga 3,012,625 | Kilo 24,101 | Arroba 301,263

3,012,625 24,101 301,263 SANTA MARTA | Carga 3,014,125 | Kilo 24,113 | Arroba 301,413

3,014,125 24,113 301,413 VALLEDUPAR | Carga 3,011,750 | Kilo 24,094 | Arroba 301,175

Otras noticias: Anuncian inversión de $269.000 millones en obras viales y proyectos de intervención en Armenia