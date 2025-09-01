Abogado constitucionalista asegura que elección de magistrado será crucial en el futuro del país

Cúcuta

El reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en el Senado de la Republica mantiene la expectativa por las mayorías que resulten en la Corte Constitucional

El tema ha motivado la lectura de diversos sectores, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene este tribunal para blindar la Constitución de las decisiones del gobierno o el Congreso de la República.

El abogado constitucionalista Jaime Marthey dijo a Caracol Radio en esta elección se va a elegir un magistrado de la Corte, que va a revisar todas las transformaciones que se puedan dar antes de las elecciones para presidente que se van a llevar el año entrante.

Dijo el jurista que “al elegir un sexto magistrado cercano al gobierno, prácticamente la Corte queda incidida por la ideología del gobierno nacional actual, las reformas que se han venido planteando y que llegan a la Corte para su revisión podrían tener todas vía libre”.

“Esto es ni mas ni menos, lo que representa es que se tenga un viraje hacía esa ideología, y luego va a durar ocho años en ejercicio esta Corte, y principalmente el año entrante que es un año electoral, vendrán muchos cambios que después nosotros no vamos a poder explicar como sucedieron”.

Indicó el abogado “valdría la pena hacer una evaluación sobre lo que los colombianos estamos eligiendo y como estamos eligiendo a nuestros congresistas porque son ellos los que van a tomar esa decisión en esta democracia que es representativa de todos los colombianos”.