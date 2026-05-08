Fueron judicializados dos de los vinculados al homicidio del comerciante, Andrés Naranjo, en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Anderson Vargas Flores y a Fernando Alonso Rodríguez Ramírez, señalados de participar en el crimen de un comerciante en hechos ocurridos en Ibagué el pasado 11 de abril.

Precisamente una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima les imputó de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron los cargos.

“De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, un hombre entró al local de la víctima y, al parecer, le disparó, frente a varias personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente huyó en una motocicleta que sería conducida por Vargas Flores”, reveló la Fiscalía.

Tiempo después, se habrían encontrado con Rodríguez Ramírez para entregarle el arma de fuego usada en la acción delincuencial para que la ocultara.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, capturaron a estos hombres, de 21 y 23 años, durante el desarrollo de dos diligencias de allanamiento y registro, realizadas en los barrios Ceiba Sur y Córdoba de Ibagué.

Dato: durante las diligencias, se logró la incautación de prendas de vestir, que coinciden con el atuendo que llevaba uno de los implicados el día de los hechos; y celulares que serán analizados por parte de las autoridades.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Varga Flores, mientras que Rodríguez Ramírez fue cobijado con detención domiciliaria.