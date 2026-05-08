SuperSalud instaló en Cali una inspección de verificación rápida a gestores farmacéuticos

En visitas a gestores farmacéuticos en Cali, el Superintendente manifestó que se detectaron medicinas en bodega que estaban siendo negadas a los usuarios.

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, instaló en Cali una inspección de verificación rápida a gestores farmacéuticos, en el marco del Plan de Choque de Medicamentos, con el propósito de revisar directamente los tiempos de entrega de medicamentos y las barreras que hoy afectan a los usuarios del sistema de salud.

Durante la jornada, el Supersalud visitó gestores farmacéuticos y puntos de dispensación de medicamentos en Cali, donde encontró casos de usuarios a quienes les reportaban medicamentos pendientes pese a que estos sí estaban disponibles en inventario.

“Lo que encontramos es que a muchas personas les dicen que no están las medicinas y cuando vamos al stock encontramos que sí están. Por eso esta Superintendencia viene a hacer una inspección, vigilancia y control real tanto a las EPS como a los gestores farmacéuticos y prestadores”, afirmó el Superintendente.

Durante las verificaciones también se identificaron fallas en el manejo de plataformas y medicamentos que no aparecían registrados en los sistemas, situación que estaría generando retrasos.

En ese sentido, el SuperSalud advirtió que mantendrá seguimiento permanente a los compromisos adquiridos y aplicará las medidas administrativas correspondientes en caso de incumplimientos.

Protocolo seguimiento y atención

Durante el recorrido también se escucharon directamente los casos de usuarios y cuidadores, entre ellos, al colectivo 5 de mayo, conformado por familias de pacientes con enfermedades huérfanas, raras y oncológicas, quienes expusieron dificultades relacionadas con interrupciones de tratamientos, negación de servicios y retrasos en la entrega de medicamentos.

“Nos han pedido un protocolo, un mecanismo rápido de atención. Lo estamos construyendo. Nos hemos comprometido, en los meses que vienen, de forma semanal, quincenal y mensual, a darles solución no solo a sus casos, sino a crear un protocolo que le sirva a todo el país”, indicó Daniel Quintero.

Panorama Valle

El Valle del Cauca registra 16.356 reclamaciones en salud abiertas, de las cuales 7.403 corresponden a Cali. La negación de medicamentos, las demoras en la asignación de citas y la falta de oportunidad en la atención continúan siendo las principales causas de reclamación de los usuarios. Solo en medicamentos se reportan 4.947 reclamaciones en el departamento y 2.411 en Cali.