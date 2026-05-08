Asamblea de Boyacá debatirá cinco proyectos en sesiones extraordinarias

La Asamblea de Boyacá instaló sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 18 de mayo para discutir cinco proyectos de ordenanza presentados por el gobernador Carlos Amaya.

El presidente de la corporación, Felipe Andrés Puentes Vela, informó que entre los temas incluidos en la agenda se encuentran adiciones presupuestales para la Casa del Menor Marco Fidel Suárez, el Instituto de Tránsito de Boyacá y el instituto Ideboy.

Además, la Asamblea estudiará modificaciones al presupuesto de rentas departamental y un proyecto para autorizar la cesión parcial de un predio del departamento a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Felipe Andrés Puentes Vela explicó que los proyectos serán enviados a las diferentes comisiones para análisis técnico, jurídico y financiero antes de su discusión y eventual aprobación en plenaria.