Alerta por ataque armado en Sipí, Chocó: hombres armados hostigan estación de Policía

Chocó

Desde horas de la madrugada de este viernes 8 de agosto, se registran graves alteraciones del orden público en el municipio de Sipí, Chocó, donde hombres armados estarían hostigando la estación de Policía ubicada en el casco urbano.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó la situación a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde informó que “a esta hora se encuentra bajo ataque subversivo la cabecera municipal de Sipí. Alcaldía y Personería han elevado la alerta”.

De acuerdo con la mandataria, uniformados de la Policía Nacional están respondiendo al ataque, mientras se articula apoyo con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para proteger a la población civil, la cual, según advirtió, “se encuentra en gravísimo riesgo”.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas o fallecidas. Las autoridades aún no han entregado un balance oficial, debido a que el hecho violento continúa en desarrollo, siendo controlado por la fuerza pública del departamento de Chocó.