Gobernador de Risaralda solicita al presidente Petro no estigmatizar a Pereira por homicidios

Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien dijo, “Pereira es la campeona en violencia en Colombia”, haciendo referencia al aumento de los homicidios.

Ante estos comentarios el mandatario departamental solicitó no estigmatizar a la capital risaraldense y recordó que desde hace más de seis meses venía solicitando la realización de un consejo regional de seguridad en el que se hubiesen podido tomar acciones para prevenir los hechos de violencia; sin embargo, el Gobierno Nacional no dio prioridad a dicho encuentro con los gobernadores de varios departamentos, pese a proponer fechas y lugares para su realización.

“Si ese consejo se hubiera llevado a cabo cuando lo solicitamos, seguramente hoy estaríamos hablando de menos vidas perdidas en Pereira y Dosquebradas. Lo que he pedido con insistencia es la articulación del Gobierno Nacional en las inversiones y acciones de seguridad”, señaló el mandatario risaraldense.

Lea también: “Pereira es la campeona en violencia debido al aumento de homicidios”: presidente Gustavo Petro

Luego de los llamados insistentes del gobierno de Risaralda, el ministro de Defensa visitó Pereira el pasado mes de julio, lo que permitió un incremento del pie de fuerza, la llegada de unidades especiales y el refuerzo de la presencia institucional en el departamento.

En ese contexto, el gobernador mencionó los resultados del más reciente operativo contra el Clan del Golfo, adelantado de manera conjunta por la Policía, el Ejército y la Fiscalía, que dejó como resultado la captura de varios integrantes, la incautación de material bélico e intendencia y la neutralización de alias ‘Colonia’, uno de los cabecillas más buscados de esa organización criminal.

“Hoy quiero agradecer a nuestras fuerzas militares por los resultados contra los grupos delincuenciales que tenían un plan expansionista en el occidente del país. Estos logros muestran que, cuando articulamos, sí es posible enfrentar con contundencia la criminalidad”, agregó el gobernador.

Finalmente, Patiño reiteró que la realización del consejo regional de seguridad sigue siendo una petición urgente, al advertir que la dinámica criminal en Antioquia, Chocó y Valle del Cauca impacta directamente a Risaralda, por lo que la coordinación con el Gobierno Nacional resulta indispensable para enfrentar este fenómeno.

Le puede interesar: Centro de Ciencia en Biodiversidad de Risaralda asegura recursos para su primera etapa