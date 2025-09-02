Tensión en Estación Norte de Bucaramanga: familias denuncian “maltrato” a los internos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un ambiente de angustia, impotencia y desesperación se vivió a las afueras de la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, donde decenas de familiares en su mayoría madres de internos, se agruparon exigiendo el ingreso de alimentos y obtener información sobre sus seres queridos; de quienes no tienen noticias desde hace más de una semana.

La situación escaló a tal punto que fue necesaria la intervención del grupo antidisturbios.

Según los testimonios de las familias denuncian que desde el último motín ocurrido en el centro de detención, se ha restringido totalmente el contacto entre los internos y sus allegados.

Comentan que también se han impuesto nuevas limitaciones para el ingreso de alimentos, permitiéndose únicamente artículos de aseo.

Puede leer: “La mala suerte del país nos quitó a mi hijo”: papá de joven asesinado por un hurto en Bucaramanga

“Somos más de 50 familias las que estamos aquí afuera, desesperadas, escuchando los gritos de los muchachos, oliendo gas pimienta y no nos dejan acercarnos ni saber qué está pasando con ellos”, relató entre lágrimas una de las madres presentes.

Los reclusos llevan más de siete días sin poder comunicarse con sus familiares.

Más noticias: Hombre fue asesinado en el barrio La Aurora de Bucaramanga en medio de un atraco

Las llamadas telefónicas que ya eran limitadas a cinco minutos por semana, han cesado por completo desde el pasado jueves 28 de agosto.

“Lo único que traíamos era un almuerzo. Pero nos dijeron que eso no está permitido, que solo dejan entrar útiles de aseo”, comentó una de las mujeres en el lugar.

Lea acá: Capturados tres hombres en Santander por delitos sexuales contra menores de 14 años

Al sitio llegaron incluso adultos mayores que viajan desde zonas rurales para ver a sus familiares.

Las familias aseguran que han sido desalojadas en varias ocasiones de las inmediaciones de la estación, sin que se les brinde una explicación clara.

Otras noticias: Pasajero que causó pánico en vuelo de Avianca fue recluido en centro de salud mental en Bucaramanga

“Aquí hay madres, padres, hermanos, esposas... lo único que queremos es saber si están bien. Sabemos que están pagando por sus errores, pero siguen siendo seres humanos”, afirmó una de las entrevistadas por Caracol Radio.

🔴#AEstaHora | Llega el grupo antidisturbios a la Estación Norte de Bucaramanga ante los reclamos de las madres de internos que piden el ingreso de comida. Denuncian que llevan varios días sin comunicarse con ellos, tras el último motín que se presentó. 🚔 pic.twitter.com/Nousdm2OpR — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 2, 2025

Uno de los casos más dramáticos es el de una abuela que ha estado al cuidado de su nieto, detenido hace ocho meses.

Asegura que el joven ya está listo para ser trasladado a la cárcel Modelo, pero que no ha sido enviado como corresponde.

Puede leer también: Taxista en Bucaramanga fue asesinado por no dejarse robar

“Nos han dicho que no se lo llevan porque hay un problema personal entre los policías y los internos. Que no merecen la comida. Pero eso no es justo”, sostuvo.

Frente a la creciente presión la policía decidió desplegar al grupo antidisturbios en el lugar, lo cual elevó aún más la tensión.

Le sugerimos: “La mala suerte del país nos quitó a mi hijo”: papá de joven asesinado por un hurto en Bucaramanga

Por su parte Hernando Mantilla, defensor de los Derechos Carcelarios de Santander, rechazó la falta de presencia de la Defensoría del Pueblo.

“Según se observa en videos las madres de los internos dicen que a ellos se les está golpeando. Fueron a llevarles comidas y no se las dejaron entrar. Urge la presencia de los entes de control", denunció el veedor.

Lea también: “No hay control”: sigue el consumo de drogas y piques ilegales en el puente La Novena en Bucaramanga

La Estación Norte tiene capacidad para 15 internos y en este momento tiene 139 sindicados.

En la Estación Centro hay 110 privados de la libertad cuando tiene capacidad para 15 ciudadanos.

Los internos deben permanecer allí máximo 36 horas, pero varios casos perduran hasta un año.