Presidente de Israel se reunirá con el papa León XIV

El encuentro entre Isaac Herzog y León XIV está organizado para el jueves 4 de septiembre en El Vaticano. (Foto: Getty / Caracol Radio )

El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará el jueves al Vaticano para visitar al papa León XIV y al secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quienes hablará de la lucha contra el antisemitismo y de los “esfuerzos para lograr la liberación” de los rehenes de Hamás, informó un comunicado de la Presidencia israelí.

Herzog ya agradeció a León XIV, durante la ceremonia celebrada el pasado mayo en Roma en la que el papa inició su pontificado, que hiciera un llamamiento al regreso “inmediato” de todos los rehenes que aún siguen retenidos en la Franja de Gaza por el grupo islamista Hamás.

Cinco meses después, Herzog, que regresará el mismo jueves por la tarde a Israel, vuelve a visitar el Vaticano para abordar con León XIV y Pietro Parolin otros temas centrales como la protección de las comunidades cristianas en Oriente Medio y para debatir con ellos sobre otros “asuntos políticos”.

Después, el presidente israelí visitará la Biblioteca y el Archivo del Vaticano, y por la tarde regresará a Israel, agregó Presidencia sobre la visita de Herzog al sucesor del papa Francisco, quien llamaba casi a diario a la parroquia católica de Gaza y fue un ferviente defensor de la paz y del fin de la ofensiva israelí en la Franja.

Francisco llegó a pedir que se investigara la ofensiva de Israel como posible genocidio, lo que generó críticas por parte de las autoridades israelíes.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tardó tres días en expresar sus condolencias cuando el pontífice argentino falleció el pasado mes de abril, y a su funeral solo acudió el embajador de Israel ante la Santa Sede.

Sin embargo, Herzog sí acudió a la ceremonia de investidura de León XIV como nuevo papa.

La semana pasada, el pontífice estadounidense pidió que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, en particular “el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones”, puesto que el Gobierno de Israel quiere tomar ciudad de Gaza y que sus habitantes, más de un millón, se desplacen hacia el sur de la Franja, ya saturada de desplazados forzosos, según el Ejecutivo gazatí, que está en manos de Hamás

Los ataques israelíes continúan

Israel mató este lunes en la Franja de Gaza a 76 palestinos y causó 280 heridos, según el último balance publicado este martes por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, en manos de Hamás, que recoge las víctimas del día anterior.

Doce de los fallecidos perdieron la vida cuando iban a recoger algo de aún insuficiente comida que sigue entrando en la Franja por las restricciones que sigue manteniendo Israel.

Los bombardeos se producen mientras las tropas israelíes prosiguen con el plan de ocupación de la ciudad de Gaza aprobado este verano por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Así, la cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí, que este mes de octubre cumple dos años, se eleva a 63.633, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos, según los datos de las autoridades palestinos.

Miles de personas, sin embargo, siguen atrapadas entren los escombros por los constantes bombardeos israelíes sobre Gaza.

Los equipos de Defensa Civil van recuperando lentamente algunos de estos cuerpos, puesto que no disponen de maquinaria pesada, además de que no tienen acceso a gran parte del enclave que se encuentra bajo órdenes de evacuación o declarado como zona militar.

La cifra de heridos, muchos de los cuales sufren lesiones de por vida y amputaciones, se eleva a 160.941, de acuerdo con la última información facilitada por Sanidad.