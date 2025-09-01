Israel asesinó a 2.600 gazatíes en agosto con un promedio de 20 niños muertos cada día

El Ejército israelí mató, al menos, a 602 niños gazatíes durante agosto, lo que se traduce en un promedio de 20 menores cada día, según los reportes del Ministerio de Sanidad local.

En todo el mes, alrededor de 2.600 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza, de los cuales se reporta que unos 1.700 fueron hombres, 602 niños, 187 mujeres y 77 personas mayores.

Eso quiere decir que aproximadamente un 23% de los gazatíes asesinados en agosto fueron menores de edad y un 10% mujeres o personas mayores.

El pasado domingo 31 de agosto, el Ejército israelí continuó con los bombardeos en la ciudad de Gaza, de donde busca expulsar a un millón de palestinos. Como resultado, otros 98 gazatíes fueron asesinados, tal como informó Sanidad, que añadió que ya son más de 63.550 las personas muertas por estos ataques desde el 7 de octubre de 2023. Además, se registraron 404 heridos durante el último día del mes.

Por otro lado, el domingo murieron nueve gazatíes más, entre ellos tres niños, debido a la hambruna y la desnutrición, ocasionadas por el bloqueo israelí a la entrada de alimentos y suministros a la Franja. Así, Sanidad elevó a 348 el número de muertes por esta causa, que incluye 127 menores de edad.

Cerca de 20 mil niños asesinados en dos años de ofensiva israelí en Gaza

En estos 23 meses de ofensiva, Israel ha matado de media a 91 personas cada día, entre ellas a 28 menores de edad. Un oficial de Sanidad calificó el asesinato de niños como “un patrón” a la agencia EFE

Niños como los tres hermanos Kuwari, que fueron asesinados junto a sus padres en el bombardeo de la tienda de campaña en la que se refugiaban el 26 de agosto en Jan Yunis, al sur del enclave, según informaron fuentes locales.

O como Maria, de nueve años, Moath de siete y su hermano Motaz de cuatro, los tres muertos junto a sus padres en un ataque aéreo israelí el 20 de agosto contra su tienda en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, según informaron ese día fuentes médicas.

En total desde octubre de 2023, más de 19.200 niños han sido asesinados en Gaza, de acuerdo con las cifras de Sanidad, que no incluyen más de un centenar de bebés y menores muertos por malnutrición debido a la hambruna que asola la Franja a causa del bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria.

Existe un consenso, entre expertos del genocidio, ONG’s y organismos internacionales que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza, un territorio que ha vuelto inhabitable debido a la destrucción sistemática de infraestructura, la escasez de agua potable y la falta de comida.

En adición, este lunes, 1 de septiembre, más de 250 medios de comunicación de todo el mundo se sumaron a una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (SRF) para denunciar el asesinato de, al menos, 220 periodistas en Gaza en los últimos dos años, un saldo superior al que ha dejado cualquier otra guerra de la historia moderna.