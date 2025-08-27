Papá León XIV reitera su llamado por “un alto al fuego” y pide que se respete el DIH en Gaza

El papa León XIV volvió a pedir “un alto al fuego permanente” en Gaza y rogó por que “se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza”, que obliga la protección de la población civil, además de la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones.

Al final de su audiencia general el miércoles 27 de agosto en el Vaticano, el pontífice estadounidense instó a la comunidad internacional a que se comprometa “a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte”.

Entretanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza contabilizó 76 muertos en el enclave palestino, 18 mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria, por los ataques de Israel durante el martes, un día después del bombardeo al Hospital Naser en el sur del enclave, que dejó 22 asesinados, entre ellos, cuatro periodistas y un rescatista de Defensa Civil.

Nuevo llamado del papa León XIV para el fin de la barbarie en Gaza

Además de clamar por el “fin del conflicto”, León XIV declaró su apoyo a la declaración conjunta que realizaron el martes los patriarcas griego y latino de Jerusalén, Teófilo III y Perbattista Pizzaballa, quienes también pidieron “poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos”.

En dicha declaración se le pidió a las autoridades israelíes detener su plan para tomar la ciudad de Gaza y trasladar a su población hacia el sur del enclave.

En un comunicado, los patriarcas aseguraron: “Esta no es la manera. No hay razón que justifique el desplazamiento masivo deliberado y forzoso de civiles”. Calificaron como “sentencia de muerte” la idea de que los gazatíes abandonen la ciudad en dirección al sur de la Franja.

En adición, confirmaron que el clero y las monjas presentes en Gaza se quedarían para cuidar a quienes han encontrado refugio en los locales de las Iglesias cristianas.

Cabe recordar que, a mediados de julio, Israel atacó la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, la única iglesia católica en la Franja, en un suceso que dejó cuatro muertos y siete heridos. Aquella fue una de las ocasiones en las que el papa León XIV clamó por un “alto inmediato al fuego”.

Días después, con “profundo dolor”, le pidió a la comunidad internacional que se respetase el derecho humanitario en Gaza, tal como solicitó en las últimas horas, y en los días pasados pidió orar por el éxito en las negociaciones para el “fin de las guerras”, refiriéndose también a Ucrania.

En este sentido, el papa también imploró por “la liberación de todos los rehenes y que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria”. Encomendó a “María, Reina de la Paz, fuente de consuelo y esperanza” para que “su intercesión traiga la reconciliación y la paz a esa tierra”.

Hamás celebró el pronunciamiento de líderes cristianos, mientras que Israel no da respuesta a la propuesta de tregua

A través de un comunicado, Basem Naim, miembro del grupo islamista Hamás, celebró el pronunciamiento de los patriarcas de Jerusalén: “Esta valiente declaración refleja una postura de principios y profundamente humanitaria, que merece el máximo respeto y aprecio”.

Naim elogió la “profunda solidaridad” que une a todos los palestinos, ya sean cristianos o musulmanes, para hacer frente a la “maquinaria de opresión y agresión” que supone Israel.

Por su parte, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee. afirmó en su cuenta de X que “la evacuación de Ciudad de Gaza es inevitable” y que “cada familia que se reubique en el sur recibirá la mayor ayuda humanitaria posible”.

Si bien, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó la semana pasada conversaciones inmediatas para asegurar la liberación de los rehenes, los mediadores Catar y Egipto aún “aguardan una respuesta” de Israel a la última propuesta de tregua aceptada por Hamás, que contempla el intercambio escalonado de prisioneros entre los dos bandos durante 60 días.