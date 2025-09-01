Expertos declaran que las acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de “genocidio”

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, en inglés) definió como “un genocidio” las acciones de Israel en Gaza, e instaron a ese Gobierno a cesar los ataques contra civiles y el “desplazamiento forzado” de la población palestina.

“Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)”, afirmó en comunicado la IAGS.

Los expertos añadieron que los actos de Israel también constituyen “crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

En este sentido, la IAGS recordó que la Corte Internacional de Justicia encontró que Israel esté cometiendo un genocidio y pidió al Estado adherirse a las órdenes del tribunal.

También, llamó al resto de países a velar por el respeto del derecho internacional, especialmente a aquellos que forman parte de la Corte Penal Internacional, y entreguen a cualquier individuo con una orden de arresto.

Este tribunal emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como supuesto “responsable de los crímenes de guerra de hacer padecer hambre como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil”

El mandatario israelí también está acusado por “los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) denunció el año que Israel estaba cometiendo en la Franja “actos genocidas” destinados a provocar “la destrucción física de los palestinos en Gaza”.