Benjamín Netanyahu asegura que Israel tiene intención de tomar el control de la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, este jueves aseguró que Israel quiere tomar el control total de la Franja de Gaza pero no gobernarla. Este pronunciamiento lo hizo poco antes de reunirse junto a su gabinete de seguridad para discutir el plan de acción frente a la guerra en el territorio palestino.

“Queremos entregársela a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarlos y ofreciendo a los gazatíes una buena vida. Eso no es posible con Hamás”, añadió el Mandatario sobre el movimiento islamista palestino que gobierna el territorio.

Al comenzar la reunión, cientos de personas se concentraron cerca de la oficina del primer ministro en Jerusalén para pedir un acuerdo para liberar a los rehenes, que ya han soportado 22 meses en cautiverio. Más temprano, familiares de los rehenes salieron desde el puerto de Ascalón con la intención de acercarse lo más posible a sus seres queridos en la Franja de Gaza.

Días anteriores, Israel anunció que reabrirá parcialmente el comercio del sector privado en Gaza

El Ministerio de Defensa de Israel, que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, anunció que se ha aprobado a un número limitado de comerciantes locales, sujetos a varios criterios y estrictos controles de seguridad por parte de Israel, que serán los que podrán abrir sus comercios.

Aseguraron que el objetivo es “aumentar el volumen de ayuda que entra en la Franja de Gaza, al tiempo que se reduce la dependencia de la recogida de asistencia por parte de la ONU y las organizaciones internacionales”.

Sin embargo, es importante resaltar que los gazatíes ya han denunciado en varias ocasiones quelos precios de la venta de suministros dentro de la Franja se han disparado de forma que no pueden acceder a lo que se vende allí de forma no oficial.