Dos soldados están desaparecidos en Nariño luego de enfrentamientos armados con disidencias

Cumbitara-Nariño

Dos soldados profesionales se encuentran desaparecidos en la zona de la cordillera del departamento de Nariño. Según la Tercera División del Ejército, los uniformados hace parte del Batallón de Despliegue Rápido N.° 5 y cumplían sus labores en el corregimiento de Damasco,en el municipio de Cumbitara.

En esta zona de alta complejidad geográfica los uniformados sostuvieron enfrentamientos con la estructura Franco Benavides, posteriormente desaparecieron

Los soldados responden a los nombres de Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez. Las Fuerza Militares activaron los protocolos de búsqueda, seguridad y reacción para dar con su paradero. La labor está siendo apoyada con aeronaves, equipos de comunicaciones y tecnología especializada, con el fin de garantizar su recuperación de manera segura.

Se informó además que paralelamente, se adelantan coordinaciones interinstitucionales con autoridades judiciales, organismos de control y entes territoriales, para esclarecer si los uniformados hubieran sido víctimas de secuestro por parte de la estructura criminal mencionada.

#Atención | Dos soldados desaparecidos en medio de combates en Cumbitara, Nariño



Tras combates entre tropas del Ejército Nacional e integrantes del GAO-r Franco Benavides en el corregimiento de Damasco, municipio de Cumbitara, Nariño, resultaron extraviados los soldados… pic.twitter.com/QlKRZ2Jrfu — Caracol Pasto (@CaracolPasto) August 27, 2025

La Tercera División hizo un llamado solidario a la comunidad del corregimiento de Damasco y zonas aledañas para que, en caso de contar con información que permita ubicar a los soldados profesionales, se comuniquen de manera inmediata a la línea 3248974902, habilitada para recibir datos de valor que contribuyan a su pronta localización.