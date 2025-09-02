Homicidios en el Bajo Cauca se redujeron un 4% en lo corrido del año

Bajo Cauca

Durante el Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado en Nechí con participación de alcaldes de la subregión, la Fuerza Pública y entidades de control, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó que los homicidios en el Bajo Cauca han disminuido un 4 % en lo corrido del año.

El mandatario aseguró que, aunque la reducción es positiva, aún es insuficiente, por lo que instó a la justicia a avanzar en el esclarecimiento de los casos, capturar a los responsables e investigar la instrumentalización de menores por parte de los grupos ilegales.

“Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande desde la justicia por esclarecer estos homicidios, por dar con el paradero de los responsables. Nos ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, en municipios como Caucasia, haya un gran número de víctimas y de victimarios que sean jóvenes y menores de edad” expresó Rendón

El gobernador también pidió a la Fuerza Pública mayor contundencia contra la explotación ilegal de minerales, que según cifras oficiales ya cuenta con más de 300 equipos operando a lo largo del río Nechí y algunas zonas del río Cauca, afectando al medioambiente y la economía local.

“Eso es algo que ha crecido exponencialmente en la zona, nosotros tenemos que arreciar la capacidad operativa de nuestra fuerza pública y también la judicial para ponerle freno a esta situación que tiene bastante agobiada a la comunidad, que está afectando la prestación de servicios públicos, los cultivos de arroz, la pesca misma” dijo el mandatario.

Asimismo, reiteró la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de alias Julián del Clan del Golfo, 200 millones por alias Mike de la misma organización y hasta 400 millones por alias Nelson o El Calvo del ELN.