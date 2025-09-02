Abren licitación para paso a desnivel en la loma de El Tesoro con la vía Linares

Medellín, Antioquia

Con una inversión superior a los $15.000 millones y un plazo de ejecución de 18 meses, inició el proceso de licitación pública para la construcción del paso a desnivel en la intersección de la loma de El Tesoro con la vía Linares, en El Poblado.

El proyecto, que hace parte del plan de valorización de la comuna, contempla la adecuación de 479 metros cuadrados de espacio público y 1.151 metros cuadrados de zonas verdes.

La obra busca descongestionar la movilidad en uno de los puntos de mayor tráfico del sector y reducir la accidentalidad en un cruce identificado como de alta peligrosidad.

La directora del Fondo de Valorización de Medellín, Angélica María Arias Loza aseguró “Con esta obra se mejorará la movilidad y la seguridad vial en el sector. Se encuentra publicada en el portal de las oportunidades de la alcaldía de Medellín”

Este paso a desnivel está incluido dentro de las 23 obras proyectadas en El Poblado para mejorar la conectividad vial. El proceso de licitación ya se encuentra disponible en el portal transaccional Secop II, donde los interesados pueden consultar los términos de referencia y participar.