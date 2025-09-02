En Cocorná asesinaron a un firmante de paz; los victimarios intentaron incinerarlo

Cocorná- Antioquia

En zona rural del municipio de Cocorná, Oriente de Antioquia, se reportó el asesinato de un hombre con arma de fuego. El cuerpo fue hallado en la mañana de este martes a orilla del río Cocorná en la vereda San Antonio.

La comunidad alertó a las autoridades, que llegaron hasta el sitio ubicado a 25 minutos del área urbana y encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, la cual tenía impactos de bala en el pecho, brazos y piernas; además, al parecer, lo intentaron incinerar, ya que tenía quemaduras en su cuerpo. Inicialmente, esta persona había quedado sin identificar, pero el senador del Partido Comunes Omar Restrepo le confirmó a Caracol Radio que se trata del firmante del acuerdo de paz del 2016 identificado como Jhon Fader Santiago Galvis, de 32 años.

“Él llegó desde Arauca en el 2024 e hizo dejación de armas en ese territorio del país, en Arauca. Él estaba viviendo ahí en ese territorio y estaba desarrollando y adelantando sus proyectos de vida y, desafortunadamente, fue asesinado. No era de los espacios territoriales de Antioquia y no teníamos mucho conocimiento de sus movimientos en esa región y él estaba haciendo su reincorporación de manera individual, no estaba asociado, no estaba vinculado a ninguno de los procesos de Antioquia”, dijo el senador.

Por ahora no se tiene una hipótesis de este crimen que de nuevo genera preocupación entre la población firmante de paz en el país. Por lo que el senador del partido político Comunes solicita garantías de seguridad al gobierno nacional, la fuerza pública y la gobernación de Antioquia.

“A la Procuraduría y a la Fiscalía que hagan las investigaciones pertinentes y que este tipo de hechos no sigan quedando en la impunidad, pues, porque esto es lo que abona el terreno para que se sigan presentando este tipo de asesinatos, cuando quedan en la impunidad, cuando no hay investigaciones, cuando no aparecen los actores ni materiales ni intelectuales”, agregó.

Por ahora, la investigación de este reciente crimen del firmante de paz Jhon Fader Santiago Galvis inició para esclarecer los hechos.