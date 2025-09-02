Gobernador de Antioquia ordenó despejar vía Medellín - Eje Cafetero tras protestas de camioneros

Amagá, Antioquia

La Gobernación de Antioquia solicitó a las autoridades despejar la vía La Mansa–Primavera, en el sector del peaje de Amagá, tras completarse 24 horas de bloqueo por parte de un grupo de transportadores de carga del Suroeste antioqueño.

A través de sus redes sociales, el gobernador Andrés Julián Rendón, hizo un llamado a que no se recurra a vías de hecho que afecten la libre circulación en las vías del departamento.

“El malestar con el Gobierno Nacional y el concesionario no le da licencia a ningún ciudadano para afectar la libre circulación de los demás. Nada por las vías de hecho. La Gobernación ha solicitado a las autoridades despejar la vía”, indica en su publicación el mandatario departamental.

Los manifestantes aseguran estar afectados por las restricciones en el corredor vial del Suroeste, especialmente en Sinifaná, así como por el estado de la infraestructura y las tarifas del peaje. Desde la mañana del lunes 1 de septiembre mantienen interrumpido el paso, lo que ha afectado en gran manera la movilidad hacia el Eje Cafetero y Chocó.

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 2, 2025

Avances en las negociaciones

La Policía de Carreteras informó que, pese a una reunión sostenida con voceros de la manifestación, no se logró un acuerdo. Actualmente, se permite paso intermitente cada dos horas y quince minutos para buses de transporte público, además de prioridad para ambulancias y organismos de socorro.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y líderes de la subregión ya solicitaron al Ministerio de Transporte evaluar una tarifa diferencial para los habitantes cercanos al peaje, así como ampliar la infraestructura para reducir congestiones, especialmente en temporadas altas. De aprobarse, los ajustes comenzarían a regir en enero de 2026.

Transportadores y comunidad esperan una pronta respuesta del Ministerio ante las pérdidas económicas que, aseguran, han dejado los cierres y restricciones en esta importante vía nacional.