Ubican e inmovilizan vehículo implicado en fatal accidente en La Aguacatala

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín confirmó que fue ubicado e inmovilizado en Envigado un vehículo que huyó de la escena tras un incidente de tránsito ocurrido el domingo 31 de agosto en el sector de La Aguacatala, donde un motociclista de 44 años perdió la vida.

El hecho ocurrió en la carrera 50FF con calle 10 sur, y uno de los vehículos implicados en el siniestro se dio a la fuga. Gracias a un reporte ciudadano al 123, el monitoreo con cámaras LPR (de reconocimiento de placas) y la aplicación del protocolo de búsqueda de la Secretaría de Movilidad, el carro fue localizado y su propietario deberá responder ante las autoridades.

Según el balance oficial, en lo que va corrido de 2025 se han reportado 55 casos de fuga tras incidentes de tránsito en Medellín, de los cuales 28 ya han sido esclarecidos.

“La vida es lo primero. En Medellín se investiga, se actúa y se responde. No permitimos la impunidad en las vías”, afirmó la administración distrital a través de sus canales oficiales.

En Medellín no permitimos la impunidad en las vías.



🚨El domingo 31 de agosto, un motociclista de 44 años murió en un incidente de tránsito en la 50FF con calle 10 sur, sector de La Aguacatala. Uno de los vehículos implicados huyó.



Gracias al reporte ciudadano al 123, las… pic.twitter.com/RweVSDEyve — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 1, 2025

El caso refuerza la estrategia de monitoreo urbano y respuesta inmediata que permite hacerle frente a la evasión de responsabilidades tras hechos viales graves. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se convierte en una nueva cifra trágica en las calles de la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad y a no abandonar el lugar de los hechos, conducta que constituye una falta grave sancionable penal y administrativamente.