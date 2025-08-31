Tarifas diferenciales en peaje de Amagá estarían listas en 2026: MinTransporte estudiará resolución

Amagá, Antioquia

Tras la reunión realizada el pasado 21 de agosto, en la que se socializó el análisis de las tarifas diferenciales del peaje Amagá, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que iniciará las gestiones necesarias para presentar la resolución correspondiente ante el Ministerio de Transporte.

El objetivo de esta medida es implementar tarifas preferenciales para los habitantes de las comunidades cercanas al peaje, de acuerdo con los acuerdos alcanzados entre la ANI y la ciudadanía.

La entidad aclaró que el trámite ante el Ministerio de Transporte debe cumplir con los tiempos administrativos y con el proceso de aprobación establecido, por lo que se estima que las tarifas diferenciales entrarían en vigencia en enero de 2026.

Sobre la compensación

Para garantizar la compensación al concesionario por los impactos generados, la financiación del esquema se hará con recursos disponibles en las subcuentas, cumpliendo con la normativa vigente.

“Para la ejecución de este trámite, se tomará como base los recursos disponibles en las subcuentas, con los cuales se garantizará la compensación al Concesionario por los impactos generados, cumpliendo con la normativa vigente y con el compromiso de proteger los intereses de los usuarios locales”, señala la ANI.

La ANI reiteró en el informe, su compromiso de avanzar en este proceso, destacando que la medida busca beneficiar directamente a los habitantes de la región y mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas al peaje Amagá, en el Suroeste antioqueño.