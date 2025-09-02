Capturan en Medellín a 21 integrantes de la banda criminal “Caicedo”, señalada de extorsiones

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto. Foto: Cortesía.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó en Medellín a alias ‘Alex’, señalado cabecilla de una estructura dedicada a la extorsión y el hurto, junto a otros 20 de sus integrantes. Entre los detenidos están alias ‘Mono’, ‘Jhon’, ‘Zarco’, ‘Ossa’, ‘Ramiro’, ‘Osso’ y ‘Manito’, identificados como coordinadores de zona.

Las capturas fueron confirmadas por el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, quien detalló, a través de cuenta de X, que el grupo delictivo tenía injerencia en zonas céntricas como Parque Berrío y Plaza Botero, donde imponían cobros extorsivos a comerciantes y ciudadanos.

Los procesados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto. En el operativo también fueron incautados 17 celulares. Según la investigación, las rentas ilegales que obtenían ascendían a $1.200 millones mensuales.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la acción de las autoridades y aseguró que continuarán los golpes contra las estructuras criminales que operan en la ciudad.

Capturas por otros delitos

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, contabiliza 8.182 personas capturadas en lo que va de 2025 por diversos delitos, lo que consolida el compromiso institucional en la lucha contra el crimen.

Entre estos resultados, se destaca el aumento de 18% en detenciones por el delito de extorsión, que pasó de 119 casos en 2024 a 141 este año.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización. En cada caso se avanza en las investigaciones para ubicar a otros integrantes de las estructuras criminales y afectar sus finanzas.