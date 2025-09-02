Juanfer Quintero elogió a Dayro Moreno, tras su regreso a la Selección Colombia: emotivo mensaje

La Selección Colombia se alista para su partido ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, compromiso válido por la jornada 17 de las Eliminatorias sudamericanas. El duelo se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde.

Se trata de un compromiso clave para los cafeteros, teniendo en cuenta que la victoria los meterá de lleno en el Mundial del 2026; ahora bien, el empate o la derrota los pondrá a depender de lo que ocurra en Buenos Aires entre Argentina y Venezuela.

Últimos dos partidos de Colombia en las Eliminatorias al Mundial / Getty Images Ampliar

Juanfer Quintero elogió a Dayro Moreno

Finalizado el segundo entrenamiento de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero atendió a los medios de comunicación y sorprendió a todos al manifestar su admiración total hacia Dayro Moreno, quien regresó a una convocatoria tras casi una década.

“Feliz, la verdad que feliz. Yo personalmente me alegré mucho. Es una persona que ha traído esa energía que necesitamos en este momento, la unión de nuestro país. Es un referente para todos, los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene. Feliz de que esté acá, de compartir con él”, sentenció.

Con este, ya son varios mensajes que ha recibido el tolimense por su presencia en la Tricolor. Desde el mismo seleccionador Néstor Lorenzo hasta ídolos nacionales como Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.

Más declaraciones de Juanfer Quintero

Partido de vital importancia: “No nos debemos dejar traicionar de las emociones, creo que es el partido más importante para nosotros de la Eliminatoria. Los últimos resultados no se nos han dado, pero creo que de alguna u otra forma lo hemos intentado”.

La clasificación al Mundial no será fácil: “Tenemos una gran oportunidad para confirmar el pase al Mundial, tenemos que estar conscientes de que el partido no va a ser fácil y no dejarnos traicionar de las emociones. Va a ser un partido de mucha paciencia, de mucha intensidad y sobre todo mucha inteligencia”.

Bolivia es un rival de respeto: “No podemos darle chance a ellos. Tenemos que pensar en el juego de nosotros. Creo que es una buena oportunidad para confirmar lo que no se ha dado en los partidos, los goles, la eficacia y el juego fluido. Estamos en nuestro campo, necesitamos la energía de nuestra gente”.

Las Eliminatorias son muy difíciles en Sudamérica: “De alguna u otra forma, no es conformismo, pero hemos sacado puntos. Si ganamos los dos partidos podemos estar ahí en los primeros lugares. Tampoco nos debemos olvidar que la Eliminatoria es difícil. Es normal que en una Eliminatoria pierdas partidos, nosotros empezamos invictos y después tuvimos un bache, pero eso hace parte del fútbol. Lo más importante es cómo nos colocamos ante esta situación”.

No hay ninguna lesión que le impida jugar: “Hace como 20 días tuve un problemita contra Godoy Cruz, pero ya vengo mucho mejor, ya estoy cien por cien. Normalmente los fisios toman precaución colocando un poco de hielo después de la molestia que tuve, pero estoy bien”.

Mensaje a todos los hinchas de la Selección: “Acá no se traiciona la bandera, ni la sangre ni la patria. Tanto ustedes como nosotros queremos ir al Mundial. Que sea nuestro país llenándonos de energía, eso se siente. Estamos ante una muy buena oportunidad, tenemos un gran equipo, lo demostramos en la última Copa América”.