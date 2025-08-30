Sorpresiva reacción del Pibe Valderrama por la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia / Getty Images

¡Todo listo para la Selección Colombia en Eliminatorias! La Federación ya dio a conocer la convocatoria de 26 futbolistas hecha por Néstor Lorenzo, de cara a los duelos ante Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín.

El seleccionador nacional mantuvo la columna vertebral del equipo con el llamado de referentes como David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz; asimismo, agregó novedosos nombres como el de Juan Camilo Portilla, Luis Javier Suárez y, el gran pedido de la afición, Dayro Mauricio Moreno Galindo.

Precisamente, el delantero de 39 años viene rompiéndola con el Once Caldas, no solo en el torneo local, sino también a nivel internacional en la Copa Sudamericana. Dayro, que por cierto es el máximo goleador colombiano de la historia, lidera el ranking de anotadores en Copa y parece estar mejor que nunca.

Sorpresiva reacción del Pibe Valderrama por la convocatoria de Dayro Moreno

Después de darse a conocer la convocatoria de la Selección Colombia, Carlos Valderrama, el mítico ‘Pibe’, publicó un divertido video en redes sociales reaccionando a la lista entregada por Néstor Lorenzo. Cuando llegó a la parte de los delanteros, el excapitán de la Tricolor se emocionó por la presencia de Dayro Moreno, quien cumplirá 40 años en el mes de septiembre.

“Qué calidad... Ya lo llamaron. Lo que estábamos esperando. ¡Pero qué bueno! Bueno, muchachos, a llenar el Metropolitano que vamos a clasificar al Mundial. Con todos los fierros", dijo el recordado ‘10′ samario.

Véalo acá:

Como era de esperarse, la publicación se viralizó de inmediato en redes sociales y se colmó de comentarios positivos. Incluso, el mismo Dayro comentó el post en Instagram con el siguiente mensaje: “¡Vamos con toda!“.

Es preciso recordar que el mismo ‘Pibe’ Valderrama solicitó la convocatoria del nacido en Chicoral hace unos días, cuando brilló ante Huracán en Copa Sudamericana. “Será que ahora si lo llaman a selección Colombia merecido”, puso en su cuenta de X.

Moreno Galindo regresa a la Selección Colombia tras casi nueve años de ausencia. La última vez que recibió el llamado nacional fue en 2016 para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, en aquella oportunidad compartió el frente de ataque con Teófilo Gutiérrez, Marlos Moreno, Roger Martínez, Carlos Bacca, Luis Muriel y Orlando Berrío; ahora lo hace con Marino Hinestroza, Luis Díaz, Luis Suárez y Jhon Córdoba.

